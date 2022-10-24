29 Ekim hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün tatil olacak mı?

29 Ekim hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün tatil olacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte 29 Ekim tatili hakkında merak edilen detaylar..

29 Ekim Cumhuriyet Bayramına sayılı günler kala 29 Ekim'in hangi güne denk geldiği ve resmi tatil olup olmayacağı araştırılmaya başladı.

Konu hakkında araştırma yapan milyonlarca vatandaş 28 Ekim'in yarım gün tatil olup olmayacağı hakkında aramalarına hız kazandırdı. 29 Ekim resmi bir tatil olduğu için vatandaşlar bir gün öncesi olan 28 Ekim'in yarım gün tatil olup olmayacağını merak ediyor.

29 Ekim 2022 tarihi bu sene Cumartesi gününe denk geliyor. Bu sebeple en merak edilen konuların başında 28 Ekim'in tatil olup olmayacağı konusu geliyor.

Peki 28 Ekim tatil olacak mı? İşte merak edilen sorunun cevabı..

28 Ekim yarım gün tatil mi?

28 Ekim 2022 Cuma günü öğleden sonra okullar ve tüm resmi kurumları tatil olacak. Resmi Gazete'de yer alan bilgiler doğrultusunda 28 Ekim 2022 günü mesailer yarım gün olacak.