29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim hangi güne denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet bayramına sayılı günler kala 29 Ekim'in bu yıl hangi güne denk geldiği merak edilmeye başladı.Peki 29 Ekim bu sene hangi güne denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı.Bu sene 29 Ekim'in hangi güne denk geldiği ve 29 Ekim'in resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor.

Her yıl ülkemizin dört bir yanında coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı farklı etkinliklerle kutlanıyor.1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği gün olan 29 Ekim Ulusal Bayramdır.

29 Ekim'de resmi kurumlarda ve bankalarda işi olan vatandaşlar 29 Ekim'in tatil olup olmadığını araştırmaya başladı.

Peki 29 Ekim bu sene hangi günde denk geliyor? 29 Ekim resmi tatil mi? İşte merak edilen tüm soruların cevabı..

29 Ekim hangi güne denk geliyor?

Bu sene 29 Ekim 2022 Cumartesi gününe denk geliyor.29 Ekim resmi tatildir.Ancak bu sene haftasonuna denk geldiği için 28 Ekim öğleden sonra resmi tatil olacak.