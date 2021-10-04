29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim hangi güne denk geldiği ve Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi sorusu gündemde yerini aldı. Peki 29 Ekim 2021 hangi gün, tatil mi? İşte detaylar..

Resmi tatil günleri vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala, 29 Ekim tatil mi, hangi güne denk geliyor soruları da merak konusu oldu.

Öğrenciler, veliler ve çalışanlar resmi tatil olup olmadığını araştırıyor.

Geçen sene pandemi nedeniyle kutlamalar ve etkinliklerin düzenlenemediği 29 Ekim bu sene daha coşkulu kutlanacak.

Peki 29 Ekim ne zaman, hangi gün? 29 Ekim resmi tatil mi? İşte detaylar..

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte 29 Ekim her yıl kutlanmaktadır.

Bu sene 29 Ekim Cuma gününe denk gelmektedir.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde ve KKTC'de her yıl şükran ve coşku içinde kutlanıyor. Bugün resmi tatil kabul edilmektedir.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.

29 EKİM 1923 CUMHURİYET'İN İLANI

27 Ekim 1923’te İcra Vekilleri Heyeti’nin istifası ve yerine meclisin güvenini kazanacak yeni bir kabinenin kurulamaması üzerine Mustafa Kemal Paşa, yönetim biçiminin Cumhuriyet olması için İsmet Paşa ile birlikte bir kanun değişikliği tasarısı hazırlayarak 29 Ekim 1923’te Meclis’e sundu. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda yapılan değişikliklerin kabulü ile Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilmiş oldu.

Cumhuriyetin ilanı, Ankara’da 101 pare top atışı ile duyuruldu ve 29 Ekim gecesi ile 30 Ekim 1923 tarihinde başta Ankara olmak üzere tüm ülkede bir bayram havasında kutlandı. Cumhuriyet ilan edildiği sırada henüz 29 Ekim günü bayram ilan edilmemiş, kutlamalar konusunda bir düzenleme yapılmamıştı; 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günündeki şenlikleri halk kendiliğinden organize etti. Ertesi yıl, 26 Ekim 1924 tarihli 986 numaralı kararname ile Cumhuriyet’in ilanının 101 pare top atılarak ve planlanacak özel bir programla kutlanmasına karar verildi. 1924 yılında yapılan kutlamalar, daha sonra yapılacak olan Cumhuriyet'in ilanı kutlamalarının başlangıcı oldu.

2 Şubat 1925’te, Hariciye Vekaleti’nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim’in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan’da karara bağlandı; 19 Nisan’da ise teklif TBMM tarafından kabul edildi. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, Cumhuriyet’in milli bir bayram olarak kutlanması resmi bir hüküm şekline geldi. Cumhuriyetin ilan edildiği gün, 1925’ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmî bir bayram olarak kutlanmaya başladı.