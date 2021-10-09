29 Ekim şiirleri: 2, 3, 4, 5 kıtalık en güzel, farklı, kısa, uzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiir ezberlemek isteyenler en güzel ve farklı şiirleri araştırıyor. İşte kısa, uzun, farklı ve anlamlı 2,3,4,5 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta millî bayram olarak kutlanıyor.

29 Ekim tarihine kısa süre kala okullarda öğretmenler, genellikle öğrencilerine Cumhuriyetin anlam ve önemini idrak etmesi için ödevler verirken, konuyla ilgili yazılmış şiirleri de ezberlemesini istiyor.

Cumhuriyetin 98. yıldönümü kutlamaları için geri sayım devam ederken 29 Ekim kutlamalarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiir ezberlemek isteyenler en güzel ve farklı 2, 3, 4, 5 kıtalık cumhuriyet şiirlerini araştırıyor.

İşte en güzel, kısa, uzun, farklı, ilkokul, ortaokul, 2,3,4,5 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

YAŞASIN CUMHURİYET

Coşkunuz, sevinçliyiz.

Ayrı, gayrı değiliz,

Bütün Türkler hep biriz,

Yaşasın cumhuriyet.

Dünyaya şeref saldık,

Nice ülkeler aldık,

Alnı lekesiz kaldık,

Yaşasın cumhuriyet.

Atatürk kalbimizde,

Yürürüz her gün biz de

Onun çizdiği izde,

Yaşasın cumhuriyet.

Türk, askerdir doğuştan;

Hoşlanırız boğuştan,

Bize anadır vatan,

Yaşasın cumhuriyet.

Yaşasın vatan ana,

Bağlıyız candan ona,

Ne mutlu Türk olana,

Yaşasın cumhuriyet.

CUMHURİYET

Gönül verdik,

Sana erdik.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Canımızdasın, Kanımızdasın.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

B. Kemal ÇAĞLAR

CUMHURİYET BAYRAMI

Gündüz herkes neşeli,

Şenlik olur akşamı.

Bayramların güzeli,

Cumhuriyet Bayramı.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram.

Yurtta üç gece, üç gün,

Eğlence var, şenlik var.

Işıklar yanar bütün

Dalgalanır bayraklar.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram

Necdet Rüştü EFE





29 EKİM

En güzel günümüzdür,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk'ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,

Vatanımın neşesi,

Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,

Türk'ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR

SENİNLE CUMHURİYET

Genç, ihtiyar, kadın, kız,

İşte sokaklardayız.

Başımızda ay yıldız

Seninle Cumhuriyet.

Kurtuluş Savaşı'nın

Bize armağanısın.

İnsanım aydınlansın,

Seninle Cumhuriyet.

Sen özgürlük yolusun,

Güzellikler dolusun.

Yolum doğruluk olsun,

Seninle Cumhuriyet.

Atatürk önderimiz,

Işıklı izindeyiz.

Mutluyuz, sevinçliyiz,

Seninle Cumhuriyet.

Mehmet ŞAHİN

CUMHURİYET

Yirmi Dokuz Ekimde,

Cumhuriyet kuruldu

Ulus özgür sesini,

Tüm dünyaya duyurdu.

Cumhuriyet bizlere

Armağandır Ata'dan

Egemenlik sesleri

Yükseldi Ankara'dan.

Al bayrağım göklerde,

Övünçle dalgalanır.

Cumhuriyet Bayramı,

Hep kıvançla kutlanır.

Hülya ÖNEL





29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 EKİM 1923'de başlattın.

Armağan ettin bize.

29 EKİM 1923'de

Yepyeni yaşam verdin bize.

Atatürk'üm 29 EKİM 1923'de

Hayata başladık seninle,

29 EKİM 1923'de

Cumhuriyeti ilan ettin bize.

SENA KARTAL

CUMHURİYET MARŞI

Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Gazimin sen en büyük yadigarısın bana

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı

Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!

Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet

Milletim öyle demiştir; ya ölüm, ya hürriyet!

29 EKİM

Cumhuriyet Bayramı

Geldi bize ne mutlu!

Bayraklarla donattık,

Güzel okulumuzu.

Sokaklarda, evlerde,

Al bayrak dalgalanır.

Onun o al rengini,

Bütün bir dünya tanır.

Yirmi dokuz ekimi

Karşılarız neşeyle,

Çünkü bu günde erdik

Büyük Cumhuriyete.

Yürüyün arkadaşlar,

Hep ileri koşalım.

Bugün bayramımız var.

Gelin bayramlaşalım.

CUMHURİYET

Kan akıttık, can verdik;öyle kavuştuk sana,

Adın bile mutluluk veriyor insana.

Seviyoruz seni biz canımızdan ileri,

Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri!

Eğer birgün uğruna gerekirse canımız,

Damarımızda saklı senin için kanımız.

Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet,

Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet!

CUMHURİYET

Ay yıldızlı al bayraklar,

Her yanda dalgalanıyor.

Süslendi evler, sokaklar.

Renk renk ışıklar yanıyor.

Yıllardan önce bugün,

Cumhuriyet kurdu millet,

Bize büyük Atatürk’ün,

Armağanı CUMHURİYET.

En birinci vazifemiz,

Onun yolunda yürümek.

Canımız gibi koruruz,

CUMHURİYET Türklük demek.

Sevinçle, sağlıkla geçsin,

Sabahımız, akşamımız,

Kutlu olsun hepimize,

CUMHURİYET bayramımız.

CUMHURİYET’E

Bağımsızlık, hürriyet,

Sendedir Cumhuriyet.

Kutluyoruz tüm millet,

Varol sen Cumhuriyet.

Seninle mutlu vatan

Uğrunda dökeriz kan,

Armağansın Ata’dan,

Varol sen Cumhuriyet.

Ulusumu yücelttin,

Uygarlığa yönelttin,

Yurdumu cennet ettin,

Varol sen Cumhuriyet.

Albayrağıma sarıl,

Aydınlat ışıl ışıl,

Kutlasın binlerce yıl,

Varol sen Cumhuriyet.

CUMHURİYET

Al yıldızlı аl bаyrаklаr

Hеr yanda dalgalanıyor.

Süslеndi evler, sokaklar

Rеnk renk ışıklar yanıyоr.

Yirmi üç yıl önce bugün

Cumhuriyet kurdu millet.

Bizе büyük Atatürk'ün

Armağanı Cumhuriyet.

En birinci vazifemiz

Onun yolunda yürümek.

Canımız gibi koruruz

Cumhuriyet Türklük demek.

Sevinçle, sağlıkla geçsin

Sаbаhımız, аkşаmımız.

Kutlu оlsun hepimize

Cumhuriyet Bаyrаmımız.

Vasfi Mahir KOCATÜRK

ATATÜRK VE CUMHURİYET

Baş eğmişken önünde altı asır her zorluk

Göçtü bir çınar gibi koca imparatorluk

Çatırdattı bu göçüş göklerini vatanın

Duyunca silkindi Türk narasını “Ata"nın

Haykırdı kadın, erkek: “İhtilâl var, ihtilâl"

Çiğnenemez yerlerde mübarek, şanlı hilâl

Alev alev bayrağım kızıllıklarda yandı

Bütün millet “Kemal"in etrafında toplandı

Dönünce yurt ananın gözleri bir pınara

Can verdi ulu tanrım bu devrilen çınara

Saldı o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak

Irkının şahlanışı ısırttı “Garb"a dudak

Çekince Mehmetçik'ler kılıçları kınından

Göl göl oldu her taraf korkak düşman kanından

Birleşti siperlerde gazilerle, şehitler

Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yiğitler

Dile gelince otuz asırlık şanlı mazi

Türk'ün kara bahtını ağarttı “Büyük Gazi"

Son verip bu cenkte biz binbir kötü niyete

Kavuştuk sevgilimiz: İstiklâl, hürriyetle

Değildir zindan artık bize Anadolu'muz

Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz

Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden

Gökler dolusu selâm, ölmez “Ata"ya bizden

Cemal Oğuz ÖCAL