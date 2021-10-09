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- 29 Ekim şiirleri: 2, 3, 4, 5 kıtalık en güzel, farklı, kısa, uzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri
29 Ekim şiirleri: 2, 3, 4, 5 kıtalık en güzel, farklı, kısa, uzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri
- Haber Merkezi
- 09.10.2021 - 16:24
Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta millî bayram olarak kutlanıyor.
29 Ekim tarihine kısa süre kala okullarda öğretmenler, genellikle öğrencilerine Cumhuriyetin anlam ve önemini idrak etmesi için ödevler verirken, konuyla ilgili yazılmış şiirleri de ezberlemesini istiyor.
Cumhuriyetin 98. yıldönümü kutlamaları için geri sayım devam ederken 29 Ekim kutlamalarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiir ezberlemek isteyenler en güzel ve farklı 2, 3, 4, 5 kıtalık cumhuriyet şiirlerini araştırıyor.
İşte en güzel, kısa, uzun, farklı, ilkokul, ortaokul, 2,3,4,5 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri...
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ
YAŞASIN CUMHURİYET
- Coşkunuz, sevinçliyiz.
- Ayrı, gayrı değiliz,
- Bütün Türkler hep biriz,
- Yaşasın cumhuriyet.
- Dünyaya şeref saldık,
- Nice ülkeler aldık,
- Alnı lekesiz kaldık,
- Yaşasın cumhuriyet.
- Atatürk kalbimizde,
- Yürürüz her gün biz de
- Onun çizdiği izde,
- Yaşasın cumhuriyet.
- Türk, askerdir doğuştan;
- Hoşlanırız boğuştan,
- Bize anadır vatan,
- Yaşasın cumhuriyet.
- Yaşasın vatan ana,
- Bağlıyız candan ona,
- Ne mutlu Türk olana,
- Yaşasın cumhuriyet.
CUMHURİYET
- Gönül verdik,
- Sana erdik.
- Ey hürriyet, Cumhuriyet.
- Herkes sever,
- Seni över.
- Ey hürriyet, Cumhuriyet.
- Canımızdasın, Kanımızdasın.
- Ey hürriyet, Cumhuriyet.
B. Kemal ÇAĞLAR
CUMHURİYET BAYRAMI
- Gündüz herkes neşeli,
- Şenlik olur akşamı.
- Bayramların güzeli,
- Cumhuriyet Bayramı.
- Her bayramla bir tutmam,
- Bu bayram, büyük bayram.
- Yurtta üç gece, üç gün,
- Eğlence var, şenlik var.
- Işıklar yanar bütün
- Dalgalanır bayraklar.
- Her bayramla bir tutmam,
- Bu bayram, büyük bayram
Necdet Rüştü EFE
29 EKİM
- En güzel günümüzdür,
- Demokrasi ürünüdür,
- Atatürk'ün eseridir,
- Yirmi Dokuz Ekimler.
- Vatandaşın hür sesi,
- Vatanımın neşesi,
- Kucaklıyor herkesi,
- Yirmi Dokuz Ekimler.
- Cumhuriyet kuruldu,
- Türk'ün sesi duyuldu,
- Törenlerle kutlandı,
- Yirmi Dokuz Ekimler.
Fethi BOLAYIR
SENİNLE CUMHURİYET
- Genç, ihtiyar, kadın, kız,
- İşte sokaklardayız.
- Başımızda ay yıldız
- Seninle Cumhuriyet.
- Kurtuluş Savaşı'nın
- Bize armağanısın.
- İnsanım aydınlansın,
- Seninle Cumhuriyet.
- Sen özgürlük yolusun,
- Güzellikler dolusun.
- Yolum doğruluk olsun,
- Seninle Cumhuriyet.
- Atatürk önderimiz,
- Işıklı izindeyiz.
- Mutluyuz, sevinçliyiz,
- Seninle Cumhuriyet.
Mehmet ŞAHİN
CUMHURİYET
- Yirmi Dokuz Ekimde,
- Cumhuriyet kuruldu
- Ulus özgür sesini,
- Tüm dünyaya duyurdu.
- Cumhuriyet bizlere
- Armağandır Ata'dan
- Egemenlik sesleri
- Yükseldi Ankara'dan.
- Al bayrağım göklerde,
- Övünçle dalgalanır.
- Cumhuriyet Bayramı,
- Hep kıvançla kutlanır.
Hülya ÖNEL
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
- 29 EKİM 1923'de başlattın.
- Armağan ettin bize.
- 29 EKİM 1923'de
- Yepyeni yaşam verdin bize.
- Atatürk'üm 29 EKİM 1923'de
- Hayata başladık seninle,
- 29 EKİM 1923'de
- Cumhuriyeti ilan ettin bize.
SENA KARTAL
CUMHURİYET MARŞI
- Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet
- Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
- Gazimin sen en büyük yadigarısın bana
- Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
- Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı
- Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!
- Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet
- Milletim öyle demiştir; ya ölüm, ya hürriyet!
29 EKİM
- Cumhuriyet Bayramı
- Geldi bize ne mutlu!
- Bayraklarla donattık,
- Güzel okulumuzu.
- Sokaklarda, evlerde,
- Al bayrak dalgalanır.
- Onun o al rengini,
- Bütün bir dünya tanır.
- Yirmi dokuz ekimi
- Karşılarız neşeyle,
- Çünkü bu günde erdik
- Büyük Cumhuriyete.
- Yürüyün arkadaşlar,
- Hep ileri koşalım.
- Bugün bayramımız var.
- Gelin bayramlaşalım.
CUMHURİYET
- Kan akıttık, can verdik;öyle kavuştuk sana,
- Adın bile mutluluk veriyor insana.
- Seviyoruz seni biz canımızdan ileri,
- Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri!
- Eğer birgün uğruna gerekirse canımız,
- Damarımızda saklı senin için kanımız.
- Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet,
- Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet!
CUMHURİYET
- Ay yıldızlı al bayraklar,
- Her yanda dalgalanıyor.
- Süslendi evler, sokaklar.
- Renk renk ışıklar yanıyor.
- Yıllardan önce bugün,
- Cumhuriyet kurdu millet,
- Bize büyük Atatürk’ün,
- Armağanı CUMHURİYET.
- En birinci vazifemiz,
- Onun yolunda yürümek.
- Canımız gibi koruruz,
- CUMHURİYET Türklük demek.
- Sevinçle, sağlıkla geçsin,
- Sabahımız, akşamımız,
- Kutlu olsun hepimize,
- CUMHURİYET bayramımız.
CUMHURİYET’E
- Bağımsızlık, hürriyet,
- Sendedir Cumhuriyet.
- Kutluyoruz tüm millet,
- Varol sen Cumhuriyet.
- Seninle mutlu vatan
- Uğrunda dökeriz kan,
- Armağansın Ata’dan,
- Varol sen Cumhuriyet.
- Ulusumu yücelttin,
- Uygarlığa yönelttin,
- Yurdumu cennet ettin,
- Varol sen Cumhuriyet.
- Albayrağıma sarıl,
- Aydınlat ışıl ışıl,
- Kutlasın binlerce yıl,
- Varol sen Cumhuriyet.
CUMHURİYET
- Al yıldızlı аl bаyrаklаr
- Hеr yanda dalgalanıyor.
- Süslеndi evler, sokaklar
- Rеnk renk ışıklar yanıyоr.
- Yirmi üç yıl önce bugün
- Cumhuriyet kurdu millet.
- Bizе büyük Atatürk'ün
- Armağanı Cumhuriyet.
- En birinci vazifemiz
- Onun yolunda yürümek.
- Canımız gibi koruruz
- Cumhuriyet Türklük demek.
- Sevinçle, sağlıkla geçsin
- Sаbаhımız, аkşаmımız.
- Kutlu оlsun hepimize
- Cumhuriyet Bаyrаmımız.
Vasfi Mahir KOCATÜRK
ATATÜRK VE CUMHURİYET
- Baş eğmişken önünde altı asır her zorluk
- Göçtü bir çınar gibi koca imparatorluk
- Çatırdattı bu göçüş göklerini vatanın
- Duyunca silkindi Türk narasını “Ata"nın
- Haykırdı kadın, erkek: “İhtilâl var, ihtilâl"
- Çiğnenemez yerlerde mübarek, şanlı hilâl
- Alev alev bayrağım kızıllıklarda yandı
- Bütün millet “Kemal"in etrafında toplandı
- Dönünce yurt ananın gözleri bir pınara
- Can verdi ulu tanrım bu devrilen çınara
- Saldı o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak
- Irkının şahlanışı ısırttı “Garb"a dudak
- Çekince Mehmetçik'ler kılıçları kınından
- Göl göl oldu her taraf korkak düşman kanından
- Birleşti siperlerde gazilerle, şehitler
- Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yiğitler
- Dile gelince otuz asırlık şanlı mazi
- Türk'ün kara bahtını ağarttı “Büyük Gazi"
- Son verip bu cenkte biz binbir kötü niyete
- Kavuştuk sevgilimiz: İstiklâl, hürriyetle
- Değildir zindan artık bize Anadolu'muz
- Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz
- Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden
- Gökler dolusu selâm, ölmez “Ata"ya bizden
Cemal Oğuz ÖCAL