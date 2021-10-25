29 Ekim tatili kaç gün oldu? 28-31 Ekim tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar tatile dair araştırmalarını hızlandırd. Peki 29 Ekim tatili kaç gün, 4 gün mü? 28-31 Ekim arası tatil mi? İşte ayrıntılar...

Resmi tatiller, milyonlarca çalışan ve öğrenciler için yakından takip ediliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl resmi tatil olarak geçirilirken, bir gün öncesi 28 Ekim günü ise yarım gün tatil ilan ediliyor.

Bu sene hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle kaç gün tatil olacak merak ediliyor.

Vatandaşlar, 29 Ekim tatili kaç gün sorusuna yanıt arıyor. 28-29-30-31 Ekim tatil mi? İşte detaylar...

28 EKİM TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde ve KKTC'de her yıl coşku ve minnetle kutlanıyor. Bu nedenle 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere her yıl 1,5 gün resmi tatil olarak ilan edilmiş durumda.

29 Ekim gününün arifesi 28 Ekim gününün özel sektör çalışanları için tatil durumu şirketten şirkete değişkenlik gösteriyor.

29 EKİM TATİL Mİ, KAÇ GÜN?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 2021 yılında cuma gününe denk gelmesinden dolayı hafta sonu tatiliyle birleştirme imkan doğdu.

28 Ekim'in tam gün tatil olması durumunda 4 günlük tatil fırsatı ortaya çıkarken, yarım gün tatil olması durumunda 3,5 gün resmi tatil olacak.