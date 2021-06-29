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- 29 Haziran EURO 2020: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? Son 16 turunda son gün...
29 Haziran EURO 2020: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? Son 16 turunda son gün...
EURO 2020 kupası için takımların mücadelesi devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyona'sında son 16 turu heyecanı bugün 2 maçla son buluyor. Peki bugün hangi maçlar var? İşte 28 Haziran EURO 2020 fikstürü
- Haber Merkezi
- 29.06.2021 - 09:33
EURO 2020'de son 16 maçları bugün sona eriyor.
Şampiyonluk turvunasında bugün 2 maç oynanacak. Futbol severlerin yakından takip ettiği maçların saati ve günü araştırılıyor.
Bu sene Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT ekranlarından izleniyor. Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? soruları taraftarların gündeminde yer alıyor.
Peki 29 Haziran 2021 Salı günü hangi maçlar var? İşte merakla araştırılan EURO 2020'de günün maç takvimi...
29 HAZİRAN EURO 2020 MAÇLARI
- 19:00: İngiltere - Almanya - > TRT1 - TRT 4K /
- 22:00: İsveç - Ukrayna - > TRT1 - TRT 4K