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29 Haziran EURO 2020: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? Son 16 turunda son gün...

29 Haziran EURO 2020: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? Son 16 turunda son gün...

EURO 2020 kupası için takımların mücadelesi devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyona'sında son 16 turu heyecanı bugün 2 maçla son buluyor. Peki bugün hangi maçlar var? İşte 28 Haziran EURO 2020 fikstürü