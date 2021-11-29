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- 29 Kasım 2021 Pazartesi: Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu
29 Kasım 2021 Pazartesi: Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu
- Haber Merkezi
- 29.11.2021 - 09:42
Günlük hava tahminleri, evden çıkmaya hazırlanan milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor.
Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı gibi sorular plan yapanların merak konuları arasında yer alıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 29 Kasım 2021 Pazartesi hava tahminleri...
29 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU 2021
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının bugün, kuvvetli lodos etkisi ile artarak, mevsim normallerinin 7-11 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’de kuvvetli ve fırtına (40-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in batısında kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
- İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
- İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
- Adana: Parçalı bulutlu 23
- Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri gece saatlerinde sağanak yağışlı 26
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 26
- Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 10
- Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16
HAFTALIK HAVA DURUMU (29 KASIM-5 ARALIK)