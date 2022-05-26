Petrol
111.47
0.31%
Euro
17.5621
0.53%
Dolar
16.412
0.29%
Altın
974.06
-0.07%
Borsa
2431
0.00%
Bitcoin
482.626
-0.96%
BTXN Coin
12.86
-3.59%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    29 Mayıs ne günü, resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor 2022?

    İstanbul'un fetih yıl dönümü olan 29 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. 29 Mayıs, bu sene pazar gününe denk geliyor. Peki 29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs'ta ne oldu? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 11:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    29 Mayıs ne günü, resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor 2022?

    29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethi, 2022 yılında 569. yıl dönümünde kutlanıyor.

    Sultan II. Mehmed'in komutanlığında 54 günlük kuşatmanın sonucunda 29 Mayıs 1453'te gerçekleşen fetih ile 1500 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldı, Orta Çağ bitip, Yeni Çağ başladı.

    Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbul'un fetih günü, tüm ülkede coşkuyla karşılanıyor.

    Öte yandan 29 Mayıs hakkında araştırma yapan vatandaşlar, resmi tatil olup olmadığını sorguluyor.

    Özellikle İstanbullular, 29 Mayıs resmi tatil mi, İstanbul'un fethi ne zaman hangi güne denk geliyor gibi sorulara yanıt arıyor.

    Peki 29 Mayıs tatil mi, değil mi? İşte yanıtı...

    29 Mayıs resmi tatil mi?

    29 Mayıs İstanbul'un fethi resmi tatiller arasında yer almıyor. 29 Mayıs 2022 Pazar gününe denk geldiğinden dolayı okullar ve resmi kurumlar kapalı olacak.

    29 Mayıs ne günü, resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor 2022? #1


    İlginizi Çekebilir

    Sokak röportajında uzay tartışması
    Gündem

    Sokak röportajında uzay tartışması

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Suudi Arabistan: İsrail normalleşme istiyorsa Filistin sorununu çözmeli
    Dünya

    Suudi Arabistan: İsrail normalleşme istiyorsa Filistin sorununu çözmeli

    Görüş Bildir