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- 29 Mayıs ne günü, resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor 2022?
29 Mayıs ne günü, resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor 2022?
- Haber Merkezi
- 26.05.2022 - 11:04
29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethi, 2022 yılında 569. yıl dönümünde kutlanıyor.
Sultan II. Mehmed'in komutanlığında 54 günlük kuşatmanın sonucunda 29 Mayıs 1453'te gerçekleşen fetih ile 1500 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldı, Orta Çağ bitip, Yeni Çağ başladı.
Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbul'un fetih günü, tüm ülkede coşkuyla karşılanıyor.
Öte yandan 29 Mayıs hakkında araştırma yapan vatandaşlar, resmi tatil olup olmadığını sorguluyor.
Özellikle İstanbullular, 29 Mayıs resmi tatil mi, İstanbul'un fethi ne zaman hangi güne denk geliyor gibi sorulara yanıt arıyor.
Peki 29 Mayıs tatil mi, değil mi? İşte yanıtı...
29 Mayıs resmi tatil mi?
29 Mayıs İstanbul'un fethi resmi tatiller arasında yer almıyor. 29 Mayıs 2022 Pazar gününe denk geldiğinden dolayı okullar ve resmi kurumlar kapalı olacak.