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29 Mayıs ne günü, resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor 2022?

29 Mayıs ne günü, resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor 2022?

İstanbul'un fetih yıl dönümü olan 29 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. 29 Mayıs, bu sene pazar gününe denk geliyor. Peki 29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs'ta ne oldu? İşte detaylar...