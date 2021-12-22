2927 engelli ataması ne zaman yapılacak? Bakan Derya Yanık'tan açıklama geldi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli vatandaşların merakla beklediği atama tarihi ile ilgili açıklamada bulundu. Peki 2927 engelli ataması ne zaman yapılacak? İşte o tarih...

Engelli vatandaşların büyük bir merakla beklediği atama tarihleri ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir son dakika açıklaması geldi.

Bakan Derya Yanık, engelli vatandaşların temel ihtiyaçlarından birisinin istihdam olduğuna işaret ederek, ''Her birey çalışma hayatına katılabilir anlayışı ile engellilerimizin istihdam imkanlarını artıracak çalışmalar yürütüyoruz. Özel sektör temsilcileri ile iş birliği halinde beceri temelli iş uyumu uygulamasını hayata geçirerek engelli bireyleri istihdama dahil ediyoruz.'' dedi.

Bakan Yanık'ın 2927 engellinin kamuya ataması yapılacağını açıklamasının ardından engelli vatandaşlar, engelli atamalarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

Peki 2927 engelli ataması ne zaman yapılacak? İşte Bakan Yanık'ın açıklaması....

2927 ENGELLİ ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, soyal medya hesabı üzerinden engelli memur ataması tarihine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Bakan Yanık, paylaşımında, ''2022 yılı Ocak ayı sonunda 2.927 engelli memurumuzun kamuya atamasını gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 66.014'e çıkarmış olacağız.'' ifadelerini kullandı.

Ocak ayında yapılacak atama için 20 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kamu kurumları tarafından 2.927 kadro talebinde bulunulduğunu ifade eden Bakan Yanık, adayların ÖSYM’nin yayımlayacağı Tercih Kılavuzuna göre tercihlerini yapacaklarını bildirdi.

Bakan Yanık, 2022 EKPSS'nin 24 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirileceğini, başvuruların ise 27 Ocak-15 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacağını ifade etti.