Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 3 Ağustosn Çarşamba hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Türkiye’nin kuzey kesimlerinde hava parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı. Orta ve güney bölgelerde çoğunlukla parçalı bulutlar arasından güneş görülüyor. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Kıyı Ege’de ise gökyüzü bol güneşli. Hava sıcaklığı güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Denizlerde rüzgar Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvette rüzgarın esmesi bekleniyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 3 Ağustos 2022..

3 Ağustos bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesinde hava parçalı bulutlu, İstanbul-Kocaeli dolaylarında yerel yağışlar da görülüyor. Sıcaklık yağışlı alanlarda 31, Edirne’de 35, Bursa’da 33 derece ölçülüyor. Ege Bölgesinin iç kesimlerinde gökyüzü parçalı bulutlu, kıyı kentlerde ise güneş daha fazla görülüyor. Hava sıcaklığı ise Denizli dolaylarında 39 derece ölçülüyor, sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olmalı. İzmir’de 35, Afyonkarahisar’da ise 33 derecelik sıcaklık var. Akdeniz Bölgesinde gökyüzü parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık bölgede 33-34 derecelerde ölçülüyor. Adana’da dolaylarında 37 dereceye çıkıyor. This is a modal window.Video oynatılamadı, ağ ya da sunucu hatası veya belirtilen format desteklenmiyor. İç Anadolu Bölgesi parçalı bulutlu. Sıcaklık bölge genelinde 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor. Perşembe günü sıcaklıklar benzer şekilde olacak, güneş daha fazla görülecek.

Karadeniz Bölgesinin orta ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Sıcaklık Bolu ve Samsun’da 27, Gümüşhane’de 33 derece. Yağışların aynı alanda Perşembe günü de devam etmesi bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesinde yağış kuzey kesimlerinde dar bir alanda görülüyor. Bölgenin kalanında hava parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık ise batı kesimlerde 38, diğer kentlerde ise 32-34 derecelerde ölçülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bol güneşli ve sıcak havalar devam ediyor. Bölge genelinde sıcaklık 40-41 derecelerde ölçülüyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunmalı.

