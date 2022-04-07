3 Adımda çocukları ekran bağımlılığından kurtarın

Dijital dünyanın gelişmesi ile birlikte ekranlar, çocukların hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak bu duruma bir sınır getirmek çocukların gelişimsel sağlıkları için oldukça önemli.

Şüphesiz COVİD-19 pandemisi gibi nedenlerle çocuklarımız daha az sosyalleşti ve son zamanlarda ekran karşısında daha fazla vakit geçirir oldular.

Araştırmalar, ekranların nasıl ve hangi yaşta kullanıldığına bağlı olarak çocuklar üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabileceğini gösteriyor. Bu araçlar öğrenme ve keşfetme için fayda sağlayabilirken, çok fazla ekran zamanı, zayıf sosyal becerilere ve ebeveynlere ve akranlara zayıf sosyal bağlara yol açabilir.

Kanada Pediatri Derneği , ailelerin çocukların kullanımını sınırlamalarına yardımcı olmak amacıyla ekran süresiyle ilgili yayınladığı yönergelerde;

0-2 yaş arası hiç

2-5 yaş arası 1 saat

5-17 yaş arası 2 saat şeklinde ekran sürelerinin kısıtlı tutulmasını önermiştir.

Ailenizin evde sağlıklı ekran alışkanlıkları oluşturmasına yardımcı olmak için içeriğimizdeki 3 maddeyi uygulayabilirsiniz.

3 ADIMDA ÇOCUKLARDA EKRAN BAĞIMLILIĞINI ÖNLEMEK MÜMKÜN

1-Ekran süresini en aza indirin

2 yaşına kadar bebeklerin bilişsel, dilsel ve sosyal-duygusal gelişimini teşvik etmek için yüz yüze etkileşim çok önemlidir bu nedenle 2 yaşından küçük çocuklar için ekran asla önerilmiyor.2 ila 5 yaş arası çocuklar için ekran süresini günde 1 saatten az olacak şekilde sınırlayın.

5 yaşından küçük çocuklar, dil ve yaratıcı düşünme gibi temel yaşam becerilerini geliştirmek için aktif oyuna ve aile zamanına ihtiyaç duyarlar.Tüm bunlara ek olarak çocuğunuzu yatmadan en az 1 saat önce ekranlardan uzaklaştırın.

2-Ekran süresi içinde risk oluşturabilecek içerikleri yönetin

Eğitsel, yaşa uygun ve etkileşimli programlamaya öncelik verin. Çocuğunuz tablet veya televizyon karşısındayken ona eşlik edin.Mevcut ekran alışkanlıklarının öz değerlendirmesini yapın.

Ekranların ne zaman, nasıl ve nerede kullanılabileceğine ve kullanılamayacağına ilişkin bir aile planı geliştirin.Kullanılmadığı zaman ekranları kapatın ve arka planda TV'nin çalışmasına izin vermeyin.

3- Faydalı alışkanlıklarınızla çocuklarınıza rol model olun

Okuma, dışarıda oynama ve yaratıcı, uygulamalı aktiviteler gibi sağlıklı alternatifleri seçin. Aile zamanlarında evdeki cihazları kapatın. Yetişkinlerin ekran kullanımının çocukları nasıl etkileyebileceğinin farkında olun.

Dijital bir dünyada optimal çocuk sağlığı ve gelişimini desteklemek için, cihazları gözden uzak bir yere koymak ve çocukları başka anlamlı yollarla meşgul etmek için bir ekran zaman planına sahip olmak yararlıdır.

İşte çocuklarınızın ve ailenizin ekran başında geçirilen zamanı telafi etmek için yapabileceği bazı aktiviteler.

Kitap okuyun

Küçük çocuklarla düzenli olarak kitap okumak beyin gelişimini destekler ve ebeveyn-çocuk ilişkilerini güçlendirir. Çocuğunuzun okulda başarılı olması için gereken erken okuryazarlık becerilerini öğrenmesine yardımcı olun.

Oyun oynayın

Oyun, temel bir insan ihtiyacıdır ve hem çocuklar hem de yetişkinler için dinlenme kadar sağlığımız ve esenliğimiz için gereklidir. Bir masa oyunu, kartlar, bir etiket oyunu oynayın, bir kukla gösterisi yapın veya bir battaniye kalesi inşa edin. Bir aile olarak birlikte oynamanın eğlenceli yollarını bulmak söz konusu olduğunda seçenekler sınırsızdır.

Birlikte mutfakta tarifler deneyin

Çok küçük çocuklar bile mutfaktaki temel görevlerde yardımcı olabilir aslında, 9 yaş civarındaki çocuklar kendi başlarına basit bir yemek hazırlayabildiklerinden kurabiye, meyve salatası gibi eğlenceli tariflerle işe başlayın.

Bir bilim deneyi yapın

Mesela sirke ve kabartma tozundan bir volkan oluşturup çocuğunuzun heyecanına ortak olabilirsiniz. Hem eğlence hem merak uyandıran bir aktivite olarak deneyleri tercih edebilirsiniz.