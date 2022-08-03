3 Ağustos Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı mı? 109 milyon liralık dev ikramiye..

3 Ağustos Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı mı? 109 milyon liralık dev ikramiye..

Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği Çılgın Sayısal Loto Çarşamba çekilişi ne zaman yapılacak? İşte cevabı..

Her hafta üç gün çekilişi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'nun bugünkü çekilişi gündeme geldi.Şans oyunu tutkunları çekilişin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor.

109 milyon liralık rekor ikramiyenin bulunduğu Çılgın Sayısal Loto çekilişi Pazartesi,Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılıyor.

6 bilen kişinin büyük ikramiyeyi kazanacağı çekilişte büyük ikramiye haftalardır devrediyor.Peki 3 Ağustos 2022 Çarşamba çekilişi ne zaman yapılacak? İşte cevabı.

3 Ağustos Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı mı?

109 milyon liralık ikramiye ödülü bulunan Çılgın Sayısal Loto çekilişi bugün akşam saat 21.30'da noter huzurunda yapılacak.