3 Aralık 2022 Sayısal Loto Sonuçları! Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 61 milyon lira..

Bu haftanın son Çılgın Sayısal Loto çekilişi dün akşam yapıldı. İşte çekiliş sonuçları..

Çılgın Sayısal Loto da bu haftanın son çekilişi olan 3 Aralık 2022 Cumartesi çekilişi dün akşam noter huzurunda gerçekleştirildi.

Şans oyunu oynayan vatandaşlar Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını araştırmak için internette arama yapmaya başladı.

Büyük ikramiyenin 61.819.803,98 TL olduğu çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Büyük ikramiyenin verilemediği ikramiye kazananlar ve kazandıkları ikramiye tutarı şu şekilde.

Şans oyunu tutkunlarının yakında takip ettiği Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta 3 gün yapılmaktadır. İşte 3 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları..

3 Aralık 2022 Sayısal Loto sonuçları

Dün akşam gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar belli oldu. İşte kazandıran şanslı numaralar...

4 - 12 - 14 - 52 - 68 - 76 Joker: 57 SüperStar: 67