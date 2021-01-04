3 aylar ne zaman başlıyor? 2021 Regaip, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet 2021 takvimi..

Müslümanlar için önemli aylardan olan üç ayların hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Üç aylar, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni barındırıyor. Peki, 3 aylar ne zaman?

Yeni yıın başlangıcıyla birlikte müslüman alemi dini günlerin ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde 2021 yılı kandil tarihlerini duyurdu. Tüm müslüman alemi yeni yıl ile birlikte sırasıyla Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandillerine semaya el açacak.

Peki üç aylar ne zaman, kandil günleri ne zaman, hangi tarihlerde? İşte detaylar..

2021 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2021 dini günler takvimine göre, üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak.

Recep ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 18 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

Şaban ayı 14 Mart 2021 Pazar günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü dualarla idrak edilecek.

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Üç aylar, hidayet ve rahmet kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği Ramazan ayının yaklaştığını müjdeleyen Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır.

Bu mübarek aylar içerisinde öyle feyizli ve bereketli geceler vardır ki, Yüce Allah’ın rahmet ve mağfireti bu gecelerde mü’minler üzerine yağmur gibi yağar.

RECEP AYININ ANLAMI

Receb ayı Hicrî ayların yedincisi ve Ramazan’dan iki ay öncesidir. Fazileti bakımından ayrı bir yeri vardır. Regaib ve Mira. gibi mübarek geceleri içinde bulundurması, faziletini daha da arttırmaktadır. Ayrıca, Kur’ân’da haram ayları olarak geçen dört aydan birisi olması, Müslüman kalblerdeki yerini bir kat daha daha artırmıştır.

ŞABAN AYININ ANLAMI

İlâhî feyz ve bereketin yeryüzünü şenlendirdiği bu mübarek ay, mü’minler için en kârlı ve kazançlı fırsattır. Çünkü Şâban’ın değer ve kıymetini arttıran en önemli tarafı, diğer aylara göre (Ramazan hariç) yapılan her amelin ve ibadetin sevabının üç yüz kattan fazla oluşudur.

RAMAZAN AYININ ANLAMI

Ramazan, Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Muhammed’ e Kuran-ı Kerim ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya başlanılan aydır. Bu ayda oruç tutmak İslam’ın beş şartından birisidir.

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN ?

Müslümanlar için kutsal gün sayılan Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandilinin denk geldiği tarihler şöyle;

Regaip Kandili: 18 Şubat 2021

Miraç Kandili: 10 Mart 2021

Berat Kandili: 27 Mart 2021

Mevlid Kandili: 17 Ekim 2021