Üç aylarda hangi ibadetler yapılır? 3 aylar orucu ne zaman tutulur? 2021 üç aylar takvimi..

Üç aylarda hangi ibadetler yapılır? 3 aylar orucu ne zaman tutulur? 2021 üç aylar takvimi..

İslam alemi için önemi büyük olan üç aylar 13 Şubat'ta başlıyor. Büyük bir heyecanla beklenen üç ayların gelmesi ile birlikte üç aylar hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki Üç aylarda ne yapılır?

Üç mübarek ay olan Recep, Şaban ve Ramazan-ı Şerif bulunduran Üç Aylar'da ayrıca Regaib, Miraç, Berat ve Kadir geceleri gibi İslam dinince önemli kabul edilen gün ve geceler de bulunuyor.

İslam alemi için önemi büyük olan üç aylar 13 Şubat'ta başlıyor. Büyük bir heyecanla beklenen üç ayların gelmesi ile birlikte üç aylar hakkında araştırmalar da hız kazandı.

Müslümanlar bu değerli aylarda görevlerini yerine getirmek ve huzura ulaşmak için neler yapılması gerektiğini araştırıyor.

Peki, üç aylarda hangi ibadetler yapılmalı? Üç aylar orucu ne zaman tutulur?

ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Müslüman alemi için önemi büyük mübarek Ramazan ayının habercisi olan 3 aylar 25 Şubat salı günü başlıyor. 3 ayların girişinde oruç tutmak isteyen vatandaşlar ise 3 aylar orucu ne zaman tutulur sorusunun yanıtını arıyor.

Özellikle Recep ve Şaban ayında nafile oruçlar tutulur, günahların affedilmesi için daha çok namaz kılınır ve tövbe edilir. Recep ve Şaban ayının ardından gelen Ramazan ayı 11 ayın sultanı olarak tüm İslam aleminde heyecanla karşılanır.

Üç ayları oruçla karşılamak isteyen müslümanlar, 13 Şubat gününe denk gelen Recep ayının ilk günü tutabilirler.

Hz. Muhammed peygamber efendimiz, üç aylardan ilki olan Recep ayı girdiğinde diğer aylara oranla daha fazla nafile orucu tutmuş ancak Ramazan dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmemiştir.

Buna göre, üç aylarda aralıksız oruç tutma şartı yoktur. Kişiler sağlıkları el verdikçe istedikleri kadar nafile orucu tutabilir.

"Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır." (Ebu Ya'la)





ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILMALIDIR?

Üç Aylar’da önemli nâfile ibadetlerden biri oruçtur. Recep ve Şâban aylarının tamamının oruçlu geçirilerek Ramazan ile birleştirilmesi “Üç Aylar Orucu” şeklinde adlandırılır.

Ramazan ayında kasten bozulan oruçtan dolayı yerine getirilmesi gereken iki aylık kefâret orucunun Recep ve Şâban aylarında tutularak böylece Üç Aylar’ın oruçlu geçirildiği de görülmektedir.

Kur’an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur’an ziyafetleri verilmeli, Allah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimize salât ve selâmlar getirilmeli, O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Tefekkürde bulunulmalı, “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli.

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

Büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın üç ayları ve kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeliyiz.

2021 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ