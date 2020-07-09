Ağacın altına dinlenmek için oturan adam, Budistlere göre 3 bin yılda bir açan 'udumbara' çiçeğini gördü.

Budizm efsanesi Kastamonu'nun Daday ilçesinde ortaya çıktı.

Dinlenmek için bir ağacın dibine oturan Serkan Yılmaz adlı vatandaş, oturduğu ağacı incelerken ilginç bir şeyle karşılaştı.

Kiraz ve yaprağın üzerinde bulunan çiçek dikkatini çekince araştırmaları sonucunda çiçeğin adının 'udumbara' olduğunu ve Budistlere göre 3 bin yılda bir açtığını öğrendi.

CENNETTEN GELEN 'HAYIR ÇİÇEĞİ'

Budizm inancında bu çiçeğin cennetten gelen hayır çiçeği olduğunu öğrenen Yılmaz, diğer adıyla 'avatar' olan udumbara çiçeğinin televizyonda gördüğü çiçekle aynı olduğunu fark etti.

3 bin yılda bir açan çiçek Kastamonu'da görüldü - VİDEO

"ÇİÇEK SÖNÜNCEYE KADAR SAKLADIM"

Budizm efsanesinde yer alan ve 'cennetten gelen hayır' olarak bilinen çapı 7 mm, gövdesi ise 1 mm olan efsane çiçeği bulduğu için kendisini şanslı hissettiğini bildiren Serkan Yılmaz, Budistlerin inandığı efsaneye göre, 'udumbara' çiçeğinin özel ve değerli bir tür olduğunu ifade ederek, “Çiçek sönünceye kadar yaprağını özenle saklamaya karar verdim. Arkadaşlarıma bu çiçeği heyecanla gösterdim. Bu çiçeğe ilişkin bir bilgiyi daha önce okumuştum. Aklıma geldi, çiçeği gördükten sonra araştırınca Budizmin inancına göre cennetten gelen hayır çiçeği olan Udumbara olduğunu öğrendim. Dikkatimi çekti. Ağaçtan yaprağını kopardığımda daha canlıydı ve çok belliydi. Araştırıp detaylı bilgi sahibi olduktan sonra saklamak istedim.” dedi.

UDUMBARA ÇİÇEĞİ NEDİR

Budistlerin inandığı efsaneye göre, ‘Youtan Poluo’ olarak bilinen udumbara çiceği, 3 bin yılda bir çiçek veriyor ve Udumbaranın eski Hint bölgesinin en eski dili Sanskritçe’deki anlamı 'Cennetten gelen hayır çiçeği' olarak biliniyor.

Ağaçların dallarında parazit olarak yetişen udumbara çiçeği, üzerinde yaşadığı ağacın yaprağında yetiştiği için gözle fark edilmesi çok zor. 3 bin yılda bir açtığı söylenen çiçek, bu nedenle Budist efsanesinde çok nadir olayların sembolü olarak kabul ediliyor.



