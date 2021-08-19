3. doz aşıyı ne zaman, kimler olabilir? 3. doz aşıya ilişkin randevu bilgileri..

Bakan Koca, 3. doz aşının koruma oranının daha fazla olduğunu açıkladı. Bunun akabinde, 3. doz aşıyı ne zaman, kimler olabilir? sorusu gündeme getirildi. Peki, 3. doz aşıyı kimler, ne zaman olabilir?

Türkiye'de aşılama tüm hızıyla devam ederken, vatandaşlara 3. hatta 4. doz aşı imkanı sunulmaya başlandı. Vatandaşlar istedikleri zaman, istedikleri aşıyı olabiliyor..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada ise 3. doz aşıya ilişkin bilgiler verdi.

Koca açıklamasında, "3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranı ve hastanelerde yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı." dedi.

Bu açıklamanın ardından vatandaşlar, "3. doz aşıyı ne zaman, kimler olabilir?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, 3. doz aşıyı ne zaman, kimler olabilir?

3. DOZ AŞIYI KİMLER, NE ZAMAN OLABİLİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 3. doz aşıya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde;

"3. doz aşı olanlar 2 doz aşı olanlara göre daha iyi korunuyor. 3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranı ve hastanelerde yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı.

3 doz inaktif aşı en iyi korumayı sağlıyor. 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşların 3. doz aşı yaptırmasının gerekliliği anlaşıldı. 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz ister mRNA ister inaktif aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır.

2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımız için ise 3. doz çalışması yeni yapılmaktadır. Bugün için en önemli sonuç, iki doz inaktif aşı olmuşsanız 3. doz uygulamayı geciktirmeden yaparak koruma seviyemizi yükseltmemiz gerektiğidir."





"GÖNÜL RAHATLIĞI İLE İSTEDİĞİNİZ AŞIYI YAPTIRIN"

''Bilim Kurulu 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdı. 2. doz aşı olmuş 50 yaş üzeri vatandaşlar ve sağlık çalışanları istediği aşı ile randevu alabileceklerdir.

3. doz aşının hangi aşı türüyle olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur.

İlk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. doz aşı olarak istediği aşıyı olabilirler. Tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığıyla istediğiniz aşıyı yaptırabilirsiniz.''