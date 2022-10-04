Petrol
89.25
0.44%
Euro
18.3466
0.66%
Dolar
18.5794
0.16%
Altın
1.02
0.61%
Borsa
3420
0.00%
Bitcoin
372.677
3.60%
BTXN Coin
11.18
8.01%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    3 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları! 149 milyonluk ikramiyeyi kazanan çıktı mı?

    Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta 3 gün çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto dün çekildi.İşte kazandıran şanslı numaralar..
    • 04.10.2022 - 12:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    3 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları! 149 milyonluk ikramiyeyi kazanan çıktı mı?

    Çılgın Sayısal Loto 3 Ekim çekilişi dün akşam noter huzurunda gerçekleştirildi.Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 149.046.716,66 lira oldu.

    Uzun zamandır devreden büyük ikramiye dün gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre yeniden devretti.6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

    Çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen 1 şanslı vatandaş tam 5.593.843,15 TL'lik ödülün sahibi oldu.Çekiliş sonuçları sosyal medyada gündeme geldi.

    Peki 3 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar hangileri oldu.İşte çekiliş sonuçları..

    3 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları! 149 milyonluk ikramiyeyi kazanan çıktı mı? #1

    3 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

    3 Ekim 2022 tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar şu şekilde;

    21 - 25 - 35 - 65 - 78 - 90 Joker: 32 SüperStar: 74


    2022 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi Svante Paabo oldu
    Gündem

    2022 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi Svante Paabo oldu

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
    3. Sayfa

    Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

    Görüş Bildir