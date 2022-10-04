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- 3 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları! 149 milyonluk ikramiyeyi kazanan çıktı mı?
3 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları! 149 milyonluk ikramiyeyi kazanan çıktı mı?
Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta 3 gün çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto dün çekildi.İşte kazandıran şanslı numaralar..
- 04.10.2022 - 12:03
Çılgın Sayısal Loto 3 Ekim çekilişi dün akşam noter huzurunda gerçekleştirildi.Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 149.046.716,66 lira oldu.
Uzun zamandır devreden büyük ikramiye dün gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre yeniden devretti.6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.
Çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen 1 şanslı vatandaş tam 5.593.843,15 TL'lik ödülün sahibi oldu.Çekiliş sonuçları sosyal medyada gündeme geldi.
Peki 3 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar hangileri oldu.İşte çekiliş sonuçları..
3 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları
3 Ekim 2022 tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar şu şekilde;
21 - 25 - 35 - 65 - 78 - 90 Joker: 32 SüperStar: 74