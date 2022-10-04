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3 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları! 149 milyonluk ikramiyeyi kazanan çıktı mı?

3 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları! 149 milyonluk ikramiyeyi kazanan çıktı mı?

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta 3 gün çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto dün çekildi.İşte kazandıran şanslı numaralar..