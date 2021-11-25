3 günde 3 kilo: Ispanak detoksu tarifi

Kış aylarında hem bağışıklık sistemini güçlendirmek hem de yaza daha fit bir vücutla girmek mümkün. Binbir derde deva olan ıspanak, 3 günde 3 kilo vermeniz için size katkı sağlayacak.

Kış ayları geldiğinde, bağışıklık sistemini kuvvetlerinden besinler tüketmek büyük önem taşıyor.

Özellikle koronavirüs salgını ile uğraştığımız şu dönemlerde, kendimize iyi bakmamız gerekiyor.

Bu nedenle doğru besinleri tüketmeli en önemlisi mevsimine uygun sebzeleri masamıza taşımalıyız.

Bu sebzeler içerisinde en önemli olanı ve binbir derde deva olanı şüphesiz ıspanak. Ispanak tüketimi kış aylarında oldukça değerli.

Her derde deva olan ıspanak ve ıspanak detoksu sayesinde hem kilo verecek hem de ödem atacaksınız.

Üç gün boyunca yapılan ıspanak detoksu sayesinde üç kilo vermeniz ve yaza sıkı bir vücutla hazırlanmanız mümkün.

ISPANAK DETOKSU

MALZEMELER

2 yemek kaşığı yulaf

1 avuç maydanoz

500 gr ıspanak

1 adet soğan

1 su bardağı süt

4 su bardağı su

2 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Ispanak detoksu yapmak ve üç günde üç kilo vermek için ilk olarak işe ıspanakları yıkayarak başlayın. İyice yıkadığınız ıspanakları ince ince doğrayın.

Ardından bir tencereye zeytinyağı ve soğan koyun. Soğanı pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından bu karışıma doğradığınız ıspanağı ekleyin ve 2 yemek kaşığı yulafla birlikte kavurun. Ardından bu karışımın olduğu tencereye 1 bardak süt, 4 bardak su ekleyin.

Tuzu eklediğiniz bu karışımı bir çırpıcı yardımıyla karıştırmaya devam edin. Kaynayan çorbayı pürüzsüz bir hale getirin ve içeceğiniz kadarını tabağa koyun. Bu karışım sayesinde 3 günde hızlıca 3 kilo verebilirsiniz. Üstelik sağlığınızı riske atmamış olacaksınız.

ISPANAĞIN FAYDALARI

Kan şekerini dengeler

Posalı içeriği sebebiyle açlık hissini geciktirir

Metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur

Oksidatif stresi azaltır

Cilt sağlığına katkıda bulunur

Cinsel isteği artırır

Karaciğerin temizlenmesine katkıda bulunur

Kan basıncını yönetmeye yardımcı olur