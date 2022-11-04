3 Kasım 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları! 175 milyonluk büyük ikramiye..

Süper Loto 3 Kasım 2022 sonuçları internette merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki çekiliş sonuçları belli oldu mu?

Süper Loto 3 Kasım 2022 Perşembe çekilişi dün akşam 21.30'da gerçekleştirildi. Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği çekiliş sonuçları hakkında internette aramalar hız kazandı.

Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. Büyük ikramiyenin 175.837.776,38 TL olduğu çekiliş Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirildi.

Haftalardır devreden büyük ikramiye dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadığı için yine devretti. Çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarı aşağıdaki gibidir.

3 Kasım 2022 Süper Loto sonuçları

Noter huzurunda yapılan 3 Kasım 2022 tarihli çekiliş sonuçları aşağıdaki gibidir..

4 - 7 - 14 - 38 - 49 - 55