3 Mart 2022 İSKİ kesintileri: Sular saat kaçta gelecek? Güncel liste...

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 3 Mart 2022 Perşembe sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildiriyor.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşılıyor.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 3 Mart 2022 Perşembe su kesintisi yaşanacak ilçeler...

3 MART 2022 İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

PENDİK

Etkilenen Mahalleler: Güzelyalı Mah,Esenyalı Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 03.03.2022 07:16

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.