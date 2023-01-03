3 Ocak 2023 İstanbul uçuşları iptal mi, ertelendi mi? Uçak seferlerinde son durum!

İstanbul'daki sisli hava uçak seferlerini de etkiledi. Peki bugün uçuşlar iptal mi? 3 Ocak uçak seferleri ertelendi mi? Son durum nedir? İşte detaylar...

Megakent sise teslim...

Dünden beri devam eden sabah saatlerindeki yoğun sis hava trafiğini etkiledi. İstanbul'un sisli olması nedeniyle Sabiha Gökçen uçuşları iptal edildi.

3 Ocak sabahı ise yine göz gözü görmeyen bir havaya uyanıldı. Uçak bileti olan vatandaşlar ise iptal olup olmadığını sorguluyor.

3 Ocak Salı günü uçuşlar iptal mi, ertelendi mi, Sabiha uçuşları ne olacak gibi sorular gündemde yer alıyor.

Peki 3 Ocak uçuşlar iptal mi edildi? Sabiha Gökçen uçuşları ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

3 Ocak 2023 Salı İstanbul uçak seferleri iptal mi?

Sis nedeniyle MADKOM(meteorolojik acil durum komitesi ) kararınca Anadolujet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 seferinin iptal edildiği bildirildi.

Anadolu Jet'ten yapılan açıklamada, "İstanbul’da meydana gelen hava muhalefeti nedeniyle, Sabiha Gökçen kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda gecikmeler ve iptaller yaşanmaktadır. Uçuş durumunuza ait güncel bilgiyi Kalkış-Varış Sorgulama sayfası aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Seferi iptal olan yolcularımız AnadoluJet mobil uygulaması, Türk Hava Yolları web sitesi ve mobil uygulaması ile biletin satın alındığı acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler." ifadeleri kullanıldı.

Pegasus'tan da uçak seferleri ile ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

İstanbul’da meydana gelen yoğun sis sebebiyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı seferlerimizde 2-3 Ocak 2023 tarihli uçuşlarımız için iptal ve gecikmeler yaşanabilmektedir. Uçuşunuz ile ilgili bilgilendirmeyi web sitemizin Kalkış - Varış Bilgileri sayfasından veya Pegasus mobil uygulaması Kalkış - Varış Bilgileri bölümünden kontrol edebilirsiniz. İptal olan uçuşlar için bilet iptal ve değişiklik işlemlerinizi Bilet İşlemleri sayfamızdan ve Pegasus mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.