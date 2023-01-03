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    3 Ocak Ankara su kesintisi! Hangi ilçelerde sular kesilecek? ASKİ arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. İşte 3 Ocak 2023 ASKİ arıza sorgulama...
    • 03.01.2023 - 09:56
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    3 Ocak Ankara su kesintisi! Hangi ilçelerde sular kesilecek? ASKİ arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 3 Ocak 2023 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Çankaya İlçesi Çankaya İlçesi Emek Mahallesi Alt Kotları, Bahçelievler Mahallesi Alt Kotları, Anıttepe Mahallesi, Mebusevler Mahallesi, Maltepe Mahallesi, Eti Mahallesi, Kızılay Mahallesi Alt Kotları, Sağlık Mahallesi, İncesu Mahallesi Alt Kotları, Arka Topraklık Mahallesi, Dilekler Mahallesi Alt Kotları, Zafertepe Mahallesi Alt Kotları bölgelerinde 3 Ocak 2023 Salı günü 09:00 ile 4 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 02:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Sanayiciler Mesken Sokak ve Hacıkara Mahallesinin bir kısmında 3 Ocak 2023 Salı günü saat 09:00 ile 13:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA

    3 Ocak Ankara su kesintisi! Hangi ilçelerde sular kesilecek? ASKİ arıza sorgulama #1


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