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3 Ocak Bursa su kesintisi! Hangi ilçelerde sular kesilecek? BUSKİ arıza sorgulama

3 Ocak Bursa su kesintisi! Hangi ilçelerde sular kesilecek? BUSKİ arıza sorgulama

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 3 Ocak 2023 su kesintisi ve arıza sorgulama…