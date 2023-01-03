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- 3 Ocak Bursa su kesintisi! Hangi ilçelerde sular kesilecek? BUSKİ arıza sorgulama
3 Ocak Bursa su kesintisi! Hangi ilçelerde sular kesilecek? BUSKİ arıza sorgulama
BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 3 Ocak 2023 su kesintisi ve arıza sorgulama…
- 03.01.2023 - 10:00
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 3 Ocak 2023 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Yıldırım İlçesi Kazımkarabekir Mahallesi Kader Sokak ve civarında 3 Ocak 2023 Salı günü saat 10:00 ile 15:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Nilüfer İlçesi Konak Mahallesi Akçay Sokak ve civarında 3 Ocak 2023 Salı günü saat 09:40 ile 14:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA