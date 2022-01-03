3 Ocak Dünya'nın Güneş'e en yakın olduğu gün: Günberi

3 Ocak Dünya'nın Güneş'e en yakın olduğu gün: Günberi

Günberi, Dünya'nın, Güneş'e en çok yaklaşıp, yörüngede en hızlı döndüğü gündür. 3 Ocak'ta gerçekleşen bu olayda Dünya, Güneş'e en yakın mesafededir.

Dünya'nın Güneş etrafında eliptik bir yörünge seyretmesi nedeniyle Dünya bazen Güneş'e yaklaşır ve uzaklaşır.

‘Günberi Günü’ Dünya’nın Güneş’e en Yakın olduğu gündür. Bu noktaya “Günberi” ya da “Perihel” de denir. 3 Ocak tarihinde yaşanır.

GÜNBERİ NEDİR

Gökbilimde perihelion, perihelyon yada günberi, Aralık Gündönümü’nden yaklaşık iki hafta sonra gerçekleşen astronomik bir olaydır. Bu dönemde Kuzey Yarımküre’de kış olmasına rağmen, Dünya bu gün güneşe 147 milyon km üzerindeki en yakın noktasına ulaşıyor.

İKLİMLERİ MÜMKÜN KILIYOR

Bu yalaşma durumu, Dünya'nın yörüngesinin hafif eliptik şeklinden kaynaklanıyor. Bu eliptik biçim, Dünya üzerinde farklı iklimlerin yaşanmasını mümkün kılıyor.

Günberi Dünya’nın sıcaklığını doğrudan etkilemez; yani içimizi ısıtmıyor, serinletici sıcaklıktan kurtulmamızı da sağlamıyor. Bununla birlikte, mevsimleri dolaylı olarak etkiler çünkü Dünya’nın yörünge hızı günberi noktasında maksimumdadır.

Bu günde, güneş tüm yıl boyunca gökyüzünde en büyük haliyle görünür ve yılın geri kalanında giderek küçülür.

EN UZAK OLDUĞU KONUM

Dünya'nın Güneş'ten en uzak olduğu konuma ise "apheliyon (günöte)" adı veriliyor. Apheliyon konumu her yıl temmuz ayı başında ortaya çıkıyor.

Günberi noktasında dünyanın güneş etrafındaki dönüş hızı, en yüksek seviyesine ulaşıyor. Günöte noktasında da dünya güneş etrafında en yavaş hızıyla dönüyor.