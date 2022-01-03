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- 3 Ocak Pazartesi 2022: Bugün hava nasıl olacak? Bölge bölge son tahminler...
3 Ocak Pazartesi 2022: Bugün hava nasıl olacak? Bölge bölge son tahminler...
- Haber Merkezi
- 03.01.2022 - 09:45
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Vatandaşlar 3 Ocak 2022 Pazartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 3 Ocak 2022...
3 OCAK 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
- EDİRNE °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 12°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KOCAELİ °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 10°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 18°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- MANİSA °C, 15°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- MUĞLA °C, 14°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğu kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
- ADANA °C, 16°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- ANTALYA °C, 18°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- HATAY °C, 15°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- ISPARTA °C, 14°C
- Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- ANKARA °C, 7°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ÇANKIRI °C, 7°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 8°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KONYA °C, 8°C
- Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
- BOLU °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- DÜZCE °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KASTAMONU °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ZONGULDAK °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- AMASYA °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ÇORUM °C, 7°C
- Parçalı çok bulutlu
- SAMSUN °C, 12°C
- Parçalı çok bulutlu
- TRABZON °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- ERZURUM °C, -2°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KARS °C, -5°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- MALATYA °C, 5°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- VAN °C, 0°C
- Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 7°C
- Parçalı bulutlu
- GAZİANTEP °C, 11°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT °C, 6°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 11°C
- Parçalı ve az bulutlu