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    3 OCAK PAZARTESİ 2023: Hava raporu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 3 Ocak Salı hava nasıl olacak?
    • 03.01.2023 - 12:23
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    3 OCAK PAZARTESİ 2023: Hava raporu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

    Batı kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    Peki, bugün hava nasıl olacak? 3 Ocak 2023..

    3 Ocak 2023 hava nasıl olacak?

    HAVA SICAKLIĞI:

    Önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR:

    Genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuzeyli yönlerden hafif olarak eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR

    SİS HADİSESİ BEKLENİYOR:

    Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


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