3 OCAK PAZARTESİ 2023: Hava raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 3 Ocak Salı hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

Batı kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Peki, bugün hava nasıl olacak? 3 Ocak 2023..

3 Ocak 2023 hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuzeyli yönlerden hafif olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

SİS HADİSESİ BEKLENİYOR:

Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.