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- 3 OCAK PAZARTESİ 2023: Hava raporu
3 OCAK PAZARTESİ 2023: Hava raporu
- 03.01.2023 - 12:23
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.
Batı kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Peki, bugün hava nasıl olacak? 3 Ocak 2023..
3 Ocak 2023 hava nasıl olacak?
HAVA SICAKLIĞI:
Önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuzeyli yönlerden hafif olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
SİS HADİSESİ BEKLENİYOR:
Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.