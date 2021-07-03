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- 3 Temmuz EURO 2020: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? Çeyrek finalde son gün...
3 Temmuz EURO 2020: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? Çeyrek finalde son gün...
Euro 2020'de çeyrek final heyecanı 2 maçla sona eriyor. Son 6 takımın kaldığı turnuvada çeyrek finalin 2. gününde son iki yarı finalist belli olacak. Peki 3 Temmuz Cumartesi hangi maçlar var?
- Haber Merkezi
- 03.07.2021 - 09:09
EURO 2020'de çeyrek final 16 maçları 3 Temmuz'da sona eriyor. Belçika'yı 2-1 yenen İtalya, yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu.
EURO 2020'de çeyrek finalde bugün son 2 maç oynanacak. Futbol severlerin yakından takip ettiği maçların saati ve günü araştırılıyor.
Bu sene Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT ekranlarından izleniyor. Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? soruları taraftarların gündeminde yer alıyor.
Peki 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü hangi maçlar var? İşte merakla araştırılan EURO 2020'de günün maç takvimi...
3 TEMMUZ EURO 2020 MAÇLARI
- Çekya - Danimarka (19:00) TRT
- İngiltere - Ukrayna (22:00) TRT