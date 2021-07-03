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3 Temmuz EURO 2020: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? Çeyrek finalde son gün...

3 Temmuz EURO 2020: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? Çeyrek finalde son gün...

Euro 2020'de çeyrek final heyecanı 2 maçla sona eriyor. Son 6 takımın kaldığı turnuvada çeyrek finalin 2. gününde son iki yarı finalist belli olacak. Peki 3 Temmuz Cumartesi hangi maçlar var?