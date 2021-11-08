3 yıl sonra açıklandı! 2019 Arabuluculuk sınav sonuçları sorgulama

2019 yılında gerçekleştirilen arabuluculuk sınavındaki bazı soruların hatalı olması nedeniyle yeniden değerlendirilen sınav sonuçları erişime açıldı. İşte sonuç sorgulama ekranı...

Adalet Bakanlığı tarafından 24 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen arabuluculuk sınavının sonuçları açıklanmıştı. Ancak sınavda 3 sorunun hatalı olması nedeniyle yeniden değerlendirme kararı alınmıştı.

Binlerce aday sınav sonuçlarını yıllardır beklerken, Adalet Bakanlığı tarafından yeniden değerlendirme sonuçlarının erişime açıldığı bildirildi.

Peki, Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınavı yeniden değerlendirme sonuçları nereden öğrenilir? İşte arabuluculuk sınavı sonuçları sorgulama ekranı...

2019 ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI

Adalet Bakanlığı arabuluculuk yazılı sınav sonuçlarının yeniden değerlendirme sonuçları adb.adalet.gov.tr/ internet adresi üzerinden açıklandı.





ARABULUCULUK NEDİR

Arabuluculuk; bir özel hukuk uyuşmazlığının tarafı olan kişilerin, özgür iradeleriyle seçtikleri tarafsız ve uzman bir üçüncü kişinin (arabulucu) hakemliğinde, dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra başvurdukları bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

ARABULUCU NASIL OLUNUR?

Arabulucu; hukuk fakültesi mezunu, mesleğinde en az 5 yıllık deneyime sahip olan, arabuluculuk, iletişim ve görüşme teknikleri konularında uzmanlık eğitimi almış kişidir (Arabuluculuk Kanunu md. 20).

Arabulucular, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra arabuluculuk faaliyeti ile ile ilgili temel bilgiler, iletişim teknikleri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri, davranış psikolojisi vb. gibi teorik ve pratik bilgileri içeren bir mesleki eğitim alırlar.

Mesleki eğitimden sonra yapılan arabuluculuk sınavı ile mesleki yeterlilik ölçülür. Arabuluculuk sınavını başarıyla geçen arabulucular faaliyette bulunabilmek için arabuluculuk listesine kayıt yapmak zorundadır.