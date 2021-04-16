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- 3 yıllık restorasyon sonrası Teşvikiye Camii bugün açılıyor
3 yıllık restorasyon sonrası Teşvikiye Camii bugün açılıyor
Üç yıl önce restorasyona alınarak ibadete kapatılan Teşvikiye Camii, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katılımıyla bugün tekrar ibadete açılacak.
- DHA
- 16.04.2021 - 12:40
- Güncelleme : 16.04.2021 - 12:43
İstanbul Nişantaşı'nda bulunan Teşvikiye Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyona alınmıştı.
Kasım 2018'de çalışmaları başlayan projede cami ibadete kapatılarak çevresinde şantiye alanı oluşturuldu.
3 yılda retorasyonu tamamlanan tarihi Teşvikiye Camii, bugün Cuma namazı itibariyle ibadete açılıyor.
BAKANIN KATILIMIYLA AÇILACAK
Teşvikiye Camii'nin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katılırken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş cuma namazı kıldırarak.
3 yıllık restorasyon sonrası Teşvikiye Camii bugün açılıyor VİDEO