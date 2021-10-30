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- 30 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?
30 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 30.10.2021 - 09:13
- Güncelleme : 30.10.2021 - 09:19
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun doğu ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Ege'nin güney, Akdeniz'in batı kıyıları ve Mersin, Adana çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis’in yüksek kesimlerinde, Van’ın güney ve batısı, Hakkari’nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Vatandaşlar 30 Ekim 2021 Cumartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 30 Ekim 2021...
30 EKİM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara Denizi ile bölgenin batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
- EDİRNE °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 17°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 17°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ °C, 19°C
- Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla Muğla ve Aydın ile İzmir'in güney çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 17°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- DENİZLİ °C, 22°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- İZMİR °C, 25°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Pazar) gece saatlerinde güney çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MUĞLA °C, 18°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kıyıları ile Mersin, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 27°C
- Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, (Pazar) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 24°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY °C, 24°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
- MERSİN °C, 25°C
- Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
- ANKARA °C, 16°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 16°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 16°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SİVAS °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
- BOLU °C, 15°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 19°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KASTAMONU °C, 14°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 17°C
- Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bayburt ve Artvin'in iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ARTVİN °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
- SAMSUN °C, 16°C
- Parçalı ve az bulutlu
- TOKAT °C, 16°C
- Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 17°C
- Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis’in yüksek kesimleri, Van’ın güney ve batısı, Hakkari’nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak çevreleri ile Elazığ'ın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 11°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı
- KARS °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
- MALATYA °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- VAN °C, 12°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin ve Şanlıurfa çevreleri ile Adıyaman'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 17°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- GAZİANTEP °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- SİİRT °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 22°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı