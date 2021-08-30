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    30 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 30 Ağustos 2021 Pazartesi hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2021 - 09:19
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    30 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji'nin açıklamasına göre bazı illerde sıcaklık oranı değişmezken bazı illerde ise sağanak yağmur bekleniyor.

    Yapılan açıklamaya göre; ülkenin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Vatandaşlar 30 Ağustos 2021 Pazartesi gününde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 30 Ağustos 2021..

    30 AĞUSTOS 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    HAVA SICAKLIĞI

    Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR

    Genellikle batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    MARMARA

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ÇANAKKALE °C, 31°C
    • Parçalı bulutlu
    • EDİRNE °C, 30°C
    • Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • İSTANBUL °C, 29°C
    • Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • KOCAELİ °C, 32°C
    • Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE

    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 32°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu
    • İZMİR °C, 33°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MANİSA °C, 36°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MUĞLA °C, 33°C
    • Az bulutlu ve açık

    30 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak? #1

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADANA °C, 35°C
    • Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu
    • ANTALYA °C, 30°C
    • Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu
    • HATAY °C, 31°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu
    • ISPARTA °C, 32°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ANKARA °C, 35°C
    • Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu
    • ESKİŞEHİR °C, 31°C
    • Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu
    • KONYA °C, 34°C
    • Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu
    • SİVAS °C, 36°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • BOLU °C, 29°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu
    • DÜZCE °C, 31°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu
    • KASTAMONU °C, 31°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu
    • ZONGULDAK °C, 28°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • AMASYA °C, 37°C
    • Parçalı bulutlu
    • RİZE °C, 29°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
    • SAMSUN °C, 30°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu
    • TRABZON °C, 29°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

    30 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak? #2

    DOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ELAZIĞ °C, 38°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ERZURUM °C, 33°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KARS °C, 33°C
    • Parçalı az bulutlu
    • VAN °C, 31°C
    • Parçalı az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADIYAMAN °C, 37°C
    • Az bulutlu ve açık
    • DİYARBAKIR °C, 39°C
    • Az bulutlu ve açık
    • GAZİANTEP °C, 36°C
    • Az bulutlu ve açık
    • SİİRT °C, 40°C
    • Az bulutlu ve açık

    30 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak? #3

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