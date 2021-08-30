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- 30 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?
30 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 30.08.2021 - 09:19
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji'nin açıklamasına göre bazı illerde sıcaklık oranı değişmezken bazı illerde ise sağanak yağmur bekleniyor.
Yapılan açıklamaya göre; ülkenin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlar 30 Ağustos 2021 Pazartesi gününde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 30 Ağustos 2021..
30 AĞUSTOS 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE °C, 31°C
- Parçalı bulutlu
- EDİRNE °C, 30°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 29°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 32°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 32°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
- İZMİR °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
- MANİSA °C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
- MUĞLA °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu
- ANTALYA °C, 30°C
- Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu
- HATAY °C, 31°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
- ISPARTA °C, 32°C
- Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 35°C
- Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 31°C
- Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu
- KONYA °C, 34°C
- Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu
- SİVAS °C, 36°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 29°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
- DÜZCE °C, 31°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
- KASTAMONU °C, 31°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
- ZONGULDAK °C, 28°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 37°C
- Parçalı bulutlu
- RİZE °C, 29°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 30°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
- TRABZON °C, 29°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ELAZIĞ °C, 38°C
- Az bulutlu ve açık
- ERZURUM °C, 33°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 33°C
- Parçalı az bulutlu
- VAN °C, 31°C
- Parçalı az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADIYAMAN °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
- DİYARBAKIR °C, 39°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 40°C
- Az bulutlu ve açık