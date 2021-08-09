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- 30 Ağustos 2021 ne zaman, hangi gün? 30 Ağustos resmi tatil mi?
30 Ağustos 2021 ne zaman, hangi gün? 30 Ağustos resmi tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hangi güne denk geldiği ve 30 Ağustos resmi tatil mi sorusu gündemde yerini aldı. Peki 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? İşte ayrıntılar...
- Haber Merkezi
- 09.08.2021 - 15:05
Her yıl farklı günlere denk gelen resmi tatil günleri, vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.
26 Ağustos 1922’de başlayan 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam eden Büyük Taarruz, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanmıştır.
Büyük Taarruzun 99. yıl dönümüne kısa bir zaman kala '30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı ne zaman, hangi gün? 30 Ağustos resmi tatil mi? İşte detaylar...
30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor.
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos günü resmi tatiller arasında yer alıyor.
Haftasonu izinli olan çalışanlar 3 günlük tatil yapabilecekler.