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30 Ağustos 2021 ne zaman, hangi gün? 30 Ağustos resmi tatil mi?

30 Ağustos 2021 ne zaman, hangi gün? 30 Ağustos resmi tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hangi güne denk geldiği ve 30 Ağustos resmi tatil mi sorusu gündemde yerini aldı. Peki 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? İşte ayrıntılar...