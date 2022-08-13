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30 Ağustos hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos resmi tatil mi?

30 Ağustos hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos resmi tatil mi?

30 Ağustos'un bu sene hangi güne denk geldiği merak konusu oldu.30 Ağustos hangi güne denk geliyor ve resmi tatil mi? İşte cevabı..