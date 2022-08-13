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- 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos resmi tatil mi?
30 Ağustos hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos resmi tatil mi?
30 Ağustos'un bu sene hangi güne denk geldiği merak konusu oldu.30 Ağustos hangi güne denk geliyor ve resmi tatil mi? İşte cevabı..
- 13.08.2022 - 11:22
30 Ağustos Zafer Bayramına sayılı günler kala 30 Ağustos'un bu sene hangi güne denk geleceği sorusu gündeme geldi.
30 Ağustos 2022'nin hani güne geldiğini merak edenler konu hakkında araştırma yaparak gündem oluşturdu.
1922 yılında Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl 30 Ağustos günü bütün yurtta coşku ile kutlanmaktadır.
Bu sene 30 Ağustos'un hangi güne geldiği sorusu sorulmaya başlandı.Peki 30 Ağustos hangi güne denk geliyor ve o gün resmi tatil mi?
30 Ağustos tatil mi?
30 Ağustos günü, resmi tatil olarak kutlanmaktadır.Bu sene 30 Ağustos Zafer Bayramı salı gününe denk geliyor.Bu yüzden 30 Ağustos 2022 Salı günü resmi tatil olacak.