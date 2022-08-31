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    30 Ağustos Milli Piyango özel çekiliş sonuçları belli oldu! 25 milyon lira ödül..

    25 milyon liralık büyük ikramiyenin olduğu 30 Ağustos Milli Piyango özel çekiliş sonuçları sosyal medyada gündeme geldi.İşte kazandıran numaralar..
    • 31.08.2022 - 09:34
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    30 Ağustos Milli Piyango özel çekiliş sonuçları belli oldu! 25 milyon lira ödül..

    Milli Piyango Çekilişi normalde her ayın 9,19 ve 29'unda gerçekleştirilmektedir.30 Ağustos sebebiyle dün yapılan özel çekilişin sonuçları merak konusu oldu.

    Milli Piyango oynayan şanş oyunu severler milli piyango sonuçlarını araştırmaya başladı.Dün yapılan özel çekilişin büyük ödülü 25.000.000 TL oldu.

    Dün yapılan çekiliş sonuçlarına göre bir şanslı kişi büyük ödülün sahibi oldu.Peki 30 Ağustos özel çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu.İşte cevabı..

    30 Ağustos Milli Piyango özel çekiliş sonuçları belli oldu! 25 milyon lira ödül.. #1

    30 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları

    30 Ağustos günü gerçekleştirilen Milli Piyango özel çekilişinde 25.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar "1648968" oldu. 5.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar "1524694" oldu. Son 1 rakamına göre 100 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar 4 ve 9 olarak belirlendi.


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