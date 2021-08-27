30 Ağustos Pazartesi bankalar açık mı? Havale ve EFT yapılır mı?

30 Ağustos Pazartesi bankalar açık mı? Havale ve EFT yapılır mı?

30 Ağustos Pazartesi günü bankada işi olan vatandaşların gündeminde "Resmi tatilde bankalar açık mı" sorusu yer alıyor. Peki 30 Ağustos Pazartesi günü bankalar açık mı? Havale ve EFT yapılır mı?

30 Ağustos Pazartesi günü resmi tatil olması nedeniyle açık olup olmayan kurumlar araştırılıyor.

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusu cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Para işlerini halletmek isteyen vatandaşlar, detayları merak ediyor.

Aynı zamanda havale ve EFT işlemleri de sorgulanıyor. Resmi tatillerde EFT yapılır mı? 30 Ağustos'ta havale ve EFT geçer mi? soruları gündemde yer alıyor.

Peki 30 Ağustos'ta bankalar açık mı? İşte ayrıntılar..

30 AĞUSTOS'TA BANKALAR AÇIK MI?

Bankada işlem yapacak olan vatandaşlar bankaların açık olup olmadığını merak ediyordu. Resmi tatil olması nedeniyle de bazı kurum ve kuruluşlar 30 Ağustos Pazartesi günü çalışmayacak.

30 AĞUSTOS'TA HAVALE VE EFT YAPILIR MI?

30 Ağustos Pazartesi günü bankalar çalışmayacak. Resmi tatil olması sebebiyle bankalarda işlem yapılamayacak. Bu nedenle EFT işlemleri de gün içerisinde gerçekleştirilemeyecek.

İşlem yapmak isteyen kişiler 31 Ağustos Salı günü işlemlerini gerçekleştirebilecekler.