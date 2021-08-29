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    30 Ağustos Pazartesi eczaneler açık mı? Hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler...

    30 Ağustos Pazartesi günü vatandaşların gündeminde "Resmi tatilde eczaneler açık mı" sorusu yer alıyor. Peki 30 Ağustos Pazartesi günü eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2021 - 12:14
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    30 Ağustos Pazartesi eczaneler açık mı? Hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler...

    30 Ağustos Pazartesi günü resmi tatil olması nedeniyle açık olup olmayan kurumlar araştırılıyor.

    "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczaneler açık mı, kapalı mı?" sorusu cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık işlerini halletmek isteyen vatandaşlar, detayları merak ediyor.

    Aynı zamanda hastane ve sağlık ocaklarının durumu da sorgulanıyor. Resmi tatillerde hastaneler açık mı? 30 Ağustos'ta sağlık ocakları hizmet veriyor mu? soruları gündemde yer alıyor.

    Peki 30 Ağustos'ta eczaneler  açık mı? İşte ayrıntılar..

    30 AĞUSTOS’TA HASTANELER AÇIK MI?

    Hastanelerde poliklinik hizmetleri olmayacak. Bunun yanıda hastanelerin acil servisleri açık kalmaya devam edecek.

    Sağlık Ocakları yani Aile Sağlığı Merkezleri hafta sonu ve resmi tatillerde hizmet vermemektedir. Bu nedenle aile hekimleri 30 Ağustos Pazartesi günü çalışmayacak.

    30 AĞUSTOS PAZARTESİ ECZANELER AÇIK MI?

    30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczaneler kapalı olacak. Zafer Bayramı'nda yalnız nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

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