30 Ağustos Zafer Yürüyüşü: #ZaferYolumuz haritası ve katılma ekranı

İstanbul Havalimanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı için oluşturulan "zaferyolumuz.com" etkinliğini duyurdu. Çevrimiçi düzenlenen etkinliğe katılmak isteyenler #Zaferyolumuz detaylarını araştırıyor.

İstanbul Havalimanı İşletmesinden (İGA) yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkuyla kutlanabilmesine katkı sağlamak için çevrim içi bir buluşma organize edildi.

99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının zafer kazandıkları yolda yer almak isteyenler, Twitter'da "#ZaferYolumuz" etiketiyle paylaşım yaparak veya "zaferyolumuz.com" adresine girerek katılım sağlayabiliyor.

Etkinliğe katılmak isteyen kullanıcılar, "Zafer Yolumuz yürüyüşüne nasıl ve nereden katılabilirim?" sorusuna yanıt arıyor. İşte tüm detaylar...

30 AĞUSTOS "ZAFER YOLUMUZ" YÜRÜYÜŞÜNE KATIL

Twitter'da "#ZaferYolumuz" konu etiketini kullanan ya da "www.zaferyolumuz.com" adresine ad-soyad bilgileri ile giriş yapan kullanıcılar, internet sitesinde yer alan haritada bayrak şeklindeki pin işaretleri ile yerlerini alıyorlar.

Her bir pin bir katılımcıyı temsil ediyor.

Katılımcılar pinlerin üstüne tıkladıklarında ad soyad bilgilerini ya da Twitter kullanıcı adlarını ve #ZaferYolumuz etiketiyle paylaştıkları tweetlerini görebiliyorlar.

ZAFER YOLUMUZ KARTI OLUŞTURMA

Kullanıcılar haritanın neresinde yer aldıklarını görebilmek için sitede yer alan "arama" alanına isimlerini/kullanıcı adlarını yazarak kontrol edebiliyor.

Kendi pin işaretlerine tıkladıklarında ise sosyal medyada paylaşabilecekleri bir katılım kartı karşılarına çıkıyor. Kartın üzerinde zafer yoluna katılan kaçıncı kişi olduklarına dair bir bilgi de yer alıyor.

"Zafer Yolumuz" haritasında şehirler, düşman işgalinden kurtulma tarihlerine göre sıralanıyor.