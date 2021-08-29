30 Ağustos'ta Anıtkabir açık mı? Anıtkabir ziyaret saatleri 2021

30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyenler, "Anıtkabir ziyarete açık mı?" merak ediyor. İşte ziyaret saatleri ve günleri...

Pandemi nedeniyle pek çok müze hala ziyarete açılmamışken, 30 Ağustos Zafer Bayramı Anıtkabir’in açık olup olmadığı merak ediliyor.

Atatürk'ün kabrini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, 30 Ağustos'ta Anıtkabir ziyarete açık mı, kapalı mı? Anıtkabir ziyaret saatleri kaç? gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki bu sene 30 Ağustos Pazartesi günü Anıtkabir açık mı? İşte ziyaret saatlerine dair detaylar..

ANITKABİR ZİYARETE AÇIK MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle gündemde olan kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte Anıtkabir’de ziyarete açıldı.

Hafta içi her gün 09.00 ve 17.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Anıtkabir’in herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor.

ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ VE GÜNLERİ 2021