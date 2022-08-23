30 Ağustos'ta bankalar, kargolar ve eczaneler hizmet verecek mi?

30 Ağustos'ta hangi kurumların açık olup olmayacağı gündeme geldi.Peki 30 Ağustos'ta bankalar, hastaneler ve kargo şirketleri çalışacak mı? İşte cevabı..

Resmi tatil olarak kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene salı gününe denk geliyor.30 Ağustos'ta banka, hastane, eczane, kargolar ve ptt şubelerinin çalışıp çalışmayacağı sorusu gündeme geldi.

30 Ağustos Zafer Bayramı her sene büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.30 Ağustos'un resmi tatil olması sebebiyle bir çok resmi kurum ve kuruluş hizmet vermeyecek.

30 Ağustos'ta resmi kurumlarda işi olan vatandaşlar konu hakkında araştırma yapmaya başladı.Peki 30 Ağustos'ta bankalar, hastaneler ve kargolar çalışacak mı? İşte cevabı..

30 Ağustos'ta bankalar açık mı?

30 Ağustos Salı günü bankalar resmi tatil nedeniyle kapalı olacağından hizmet veremeyecek.

30 Ağustos'ta kargolar çalışacak mı?

30 Ağustos'un resmi tatil olması sebebiyle kargolar salı günü hizmet vermeyecek. Kargo alım ve dağıtım işlemlerine bir gün süreyle ara verilecek.



30 Ağustos'ta hastaneler ve eczaneler hizmet verecek mi?

30 Ağustos'ta hastanelerin poliklinikleri kapalı olacak.Acil Servis bölümü hizmet vermeye devam edecek.Eczaneler resmi tatillerde kapalı olduğu için sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.