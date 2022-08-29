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    30 Ağustos'ta eczaneler açık mı? Eczaneler hizmet verecek mi?

    30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi eczanelerin hizmet verip vermeyeceği araştırma konusu oldu. Peki yarın eczaneler açık mı kapalı mı? İşte cevabı..
    • 29.08.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 09:34
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    30 Ağustos'ta eczaneler açık mı? Eczaneler hizmet verecek mi?

    Yarın kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olmasından dolayı eczanelerin yarın açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

    Peki eczaneler resmi tatillerde çalışıyor mu? Sosyal medyada yanıt arayan bu soru cevap buldu.İnternette konuyla alakalı araştırma yapan vatandaşlar en çok eczaneler resmi tatillerde hizmet veriyor mu sorusunu araştırdı.Peki 30 Ağustos'ta eczaneler hizmet verecek mi? İşte cevabı.

    Eczaneler resmi tatillerde açık mı?

    Eczaneler bilindiği üzere Pazar günleri ve resmi tatillerde kapalı oluyor.Bu günlerde eczaneler nöbetçi eczane sistemi ile hizmet veriyor.

    30 Ağustos günü nöbetçi eczaneler dışındaki eczaneler hizmet veremeyecek..


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