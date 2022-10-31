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    30 Ekim 2022 Şans Topu sonuçları! Büyük ikramiye sahibini buldu!

    Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 30 Ekim 2022 Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu..
    • 31.10.2022 - 11:00
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    30 Ekim 2022 Şans Topu sonuçları! Büyük ikramiye sahibini buldu!

    Şans Topu haftada 2 gün çekilmektedir. Her hafta Çarşamba ve Pazar günleri çekilişi gerçekleştirilen Şans Topunda 30 Ekim tarihli çekiliş dün akşam yapıldı.

    Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden ise 1 numara çekilir. Dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre 1 vatandaş tüm sayıları bilerek büyük ikramiye kazandı.

    5+1 kategorisinde tüm numaraları doğru bilen 1 şanslı vatandaş 638.583,35 TL'lik ödülün sahibi oldu. İşte dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazananlar ve kazandıkları ikramiye miktarı..

    30 Ekim 2022 Şans Topu sonuçları! Büyük ikramiye sahibini buldu! #1

    30 Ekim 2022 Şans Topu sonuçları

    Şans Topu 30 Ekim çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralara şu şekilde;

    12 - 15 - 16 - 24 - 28 - 8


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