30 Ekim 2022 Şans Topu sonuçları! Büyük ikramiye sahibini buldu!

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 30 Ekim 2022 Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu..

Şans Topu haftada 2 gün çekilmektedir. Her hafta Çarşamba ve Pazar günleri çekilişi gerçekleştirilen Şans Topunda 30 Ekim tarihli çekiliş dün akşam yapıldı.

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden ise 1 numara çekilir. Dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre 1 vatandaş tüm sayıları bilerek büyük ikramiye kazandı.

5+1 kategorisinde tüm numaraları doğru bilen 1 şanslı vatandaş 638.583,35 TL'lik ödülün sahibi oldu. İşte dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazananlar ve kazandıkları ikramiye miktarı..

30 Ekim 2022 Şans Topu sonuçları

Şans Topu 30 Ekim çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralara şu şekilde;

12 - 15 - 16 - 24 - 28 - 8