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    30 Ekim 2022 Süper Loto sonuçları belli oldu! İşte kazandıran şanslı numaralar..

    Milli Piyango idaresi tarafından haftada 3 gün çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'nun geçtiğimiz haftaki son çekilişi dün akşam gerçekleştirildi..
    • 31.10.2022 - 09:34
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    30 Ekim 2022 Süper Loto sonuçları belli oldu! İşte kazandıran şanslı numaralar..

    Bilindiği üzere Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Geçtiğimiz haftanın son çekilişi olan 30 Ekim 2022 Pazar çekilişi dün akşam gerçekleştirildi.

    Şans oyunu oynayanlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek için internette aramalarına hız verdi. Büyük ödülün 169.990.971,97 TL olduğu çekilişte 6 bilen çıkmadı. Büyük ikramiyenin devrettiği çekilişte 5 bilen 26 şanslı vatandaş 22.090,70 TL'lik ödülün sahibi oldu.

    İşte 30 Ekim 2022 çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye miktarları..

    30 Ekim 2022 Süper Loto sonuçları belli oldu! İşte kazandıran şanslı numaralar.. #1

    30 Ekim 2022 Süper Loto sonuçları

    Noter huzurunda gerçekleştirilen 30 Ekim 2022 Süper Loto sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar şu şekilde;

    7 - 9 - 10 - 16 - 25 - 26


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