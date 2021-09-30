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- 30 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?
30 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 30.09.2021 - 10:01
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kastamonu, Sinop, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hakkâri çevreleri ile Balıkesir ve Hatay'ın kıyı kesimleri, Antalya’nın batı ve doğu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimleri, Samsun’un batı ilçeleri, Trabzon’un doğusu (Of, Hayrat, Dernekpazarı) ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-85 kg/m²) olması bekleniyor.
Vatandaşlar 30 Eylül 2021 Perşembe gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 30 Eylül 2021..
30 EYLÜL 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
- ÇANAKKALE °C, 23°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu ilçeleri yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 21°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 20°C
- Parçalı ve çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 22°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MANİSA °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu kesimleri ile Hatay'ın kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 31°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 30°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY °C, 28°C
- Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ISPARTA °C, 25°C
- Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 22°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 21°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu
- KONYA °C, 20°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu
- SİVAS °C, 18°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m²) olması bekleniyor.
- BOLU °C, 17°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- DÜZCE °C, 20°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- SİNOP °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.
- ZONGULDAK °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun’un batı, Trabzon’un doğu (Of, Hayrat, Dernekpazarı) ilçeleri ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-85 kg/m²) olması bekleniyor.
- BAYBURT °C, 16°C
- Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 19°C
- Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
- TOKAT °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 20°C
- Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde (Of, Hayrat, Dernekpazarı) kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- KARS °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 23°C
- Parçalı bulutlu
- VAN °C, 21°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 29°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 28°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 29°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık