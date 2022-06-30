Petrol
112.75
0.27%
Euro
17.4906
0.59%
Dolar
16.6928
0.33%
Altın
974.46
0.15%
Borsa
2402
0.00%
Bitcoin
329.403
-2.59%
BTXN Coin
6.60
-6.38%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C

    30 Haziran Dünya Emekliler Günü: Emeklilik nasıl ortaya çıktı, kimin fikriydi?

    Her yıl 30 Haziran'da kutlanan Dünya Emekliler Günü kapsamında emekliliğin ortaya çıkışı da merak ediliyor. İşte emekli olmanın tarihçesi...
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 09:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    30 Haziran Dünya Emekliler Günü: Emeklilik nasıl ortaya çıktı, kimin fikriydi?

    İş hayatına adım atan herkesin aklından mutlaka "ne zaman emekli olacağım" sorusu en az bir kere geçer.

    Emeklilik, insanların çalışma gücü ve yeteneklerini yitirip, çalışma hayatından ayrılmalarıyla gelir kaynaklarının ortadan kalkması üzerine kazandıkları haktır.

    Emeklilik sayesinde, prim ya da kesenek ödeyen işçi, memur ya da bağımsız çalışanların yasayla belirlenmiş bir süre sonunda işten ayrılarak, bir hizmet karşılığı olmaksızın aylık alması sağlanır.

    Ömrünün en verimli dönemlerini ülkesine, milletine ve insanlığa hizmet etmekle geçiren emekli vatandaşlarımız için her yıl 28 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arası Emekliler Haftası, Mustafa Kemal Atatürk‘ün emekliye ayrıldığı tarih olan 30 Haziran ise Emekliler Günü olarak kutlanıyor.

    Peki emekli olmak nasıl ortaya çıktı? İşte tarihçesi...

    30 Haziran Dünya Emekliler Günü: Emeklilik nasıl ortaya çıktı, kimin fikriydi? #1

    Emekliliğin tarihçesi

    Yaşlılara ve sakatlanarak artık toplum içindeki işlevini yerine getiremeyenlere bakma eğilimi tarih öncesi zamanlarda, hatta neandertal toplumlarda bile vardı.

    Anne babaya saygının birçok din tarafından telkin edilmesi, aile içi iş bölümünde yaşlılara daha söz temelli, ve danışma yönü ağır basan görevler düşmesi de çok yaygın olgulardır. "Süt hakkı" gibi kavramlar bir çeşit emeklilik benzeri oluşumdur.

    30 Haziran Dünya Emekliler Günü: Emeklilik nasıl ortaya çıktı, kimin fikriydi? #2

    Roma'da başladı

    Emekliliğin ilk devlet eliyle kurala bağlanması Augustus döneminde savaşçılara emeklilik şeklinde omuştur. Roma devletinin bu yüzden fazla yükümlülük altına girmesinin sonunda yıkımına sebep olduğu iddia edilir.

    Daha sonra kabile üyelerinin bakımı (8.yüzyıl, Irlanda), gazilerin bakımı (1593, İngiltere), kilise rahiplerinin dul kalan eşlerinin emekliliği (1645, Almanya), öğretmenlerin emekliliği (1667, Almanya), Otto von Bismarck tarafından başlatılan devlet garantili, ve her konudaki çalışanları kapsayan yaşlılık ve malüllük sigortası (1889), yaşlılık sigortası (1908, İngiltere) gibi tarihi gelişmeler gelir.

     


    İlginizi Çekebilir

    3000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    3000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Yozgat'ta 2 ton ağırlığındaki tosun, 120 bin liradan satışta
    Ekonomi

    Yozgat'ta 2 ton ağırlığındaki tosun, 120 bin liradan satışta

    Mehmet Ali Erbil özel hastane ücretine isyan etti
    Magazin

    Mehmet Ali Erbil özel hastane ücretine isyan etti

    Görüş Bildir