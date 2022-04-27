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    30 Nisan Güneş Tutulması'nın astrolojik etkileri

    30 Nisan'da gerçekleşecek olan yılın ilk Güneş Tutulması'na ilişkin konuşan Astrolog Sibel Meygil, burçlara özel detaylara değinmeyi ihmal etmedi.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 16:14
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    30 Nisan Güneş Tutulması'nın astrolojik etkileri

    Astrolojik anlamda önemli olan Güneş Tutulması'nın ilkini 30 Nisan tarihinde deneyimleyeceğiz.

    Boğa burcunda gerçekleşecek olan bu tutulma Türkiye'den gözlemlenemeyecek ancak etkileri oldukça önemli..

    İkizler ve Yay aksından çıkan ay düğümleri, 2023 yılına kadar Boğa ve Akrep aksında arzı endam edecek.

    Boğa ve Akrep tutulmalarına "Merhaba" demeye başlayacağımız şu günlerde, her burç farklı etkileri alacak.

    Bazıları daha şanslı olurken bazıları ise bu tutulmadan dolayı değişim ve dönüşüm sürecine girecek.

    Tutulmaya uzman bakışı

    Hem dünya hem de Türkiye'yi etkileyecek olan bu tutulmanın detaylarını uzman bir isim olan Astrolog Sibel Meygil'e sorduk.

    Dünya gündemini ve burçlara özel detayları anlatan Meygil, şifalanmak için aradığımız gücün içimizde olduğunu söyledi.

    Özümüze döneceğimizi söyleyen ve ekonomiye dikkati çeken Meygil, Mayıs ayındaki tutulmanın ise daha zor geçeceğini belirtti.

    30 Nisan Güneş Tutulması'nın astrolojik etkileri İZLE

    30 Nisan Güneş Tutulması nın astrolojik etkileri #1

    30 Nisan Güneş Tutulması nın astrolojik etkileri #2


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