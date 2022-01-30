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- 30 Ocak Pazar 2022: Bugün hava nasıl olacak? İl il tahminler...
30 Ocak Pazar 2022: Bugün hava nasıl olacak? İl il tahminler...
- Haber Merkezi
- 30.01.2022 - 10:58
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Ordu, Giresun, Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların; Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlar 30 Ocak Pazar gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 30 Ocak 2022...
30 OCAK 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Bursa ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- BURSA °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- EDİRNE °C, 7°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 7°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KOCAELİ °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 2°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
- DENİZLİ °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- İZMİR °C, 11°C
- Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri ile akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı
- MUĞLA °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- ADANA °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 14°C
- Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- HATAY °C, 8°C
- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
- ISPARTA °C, 4°C
- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- ANKARA °C, 1°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 3°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
- KONYA °C, -1°C
- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı
- SİVAS °C, -3°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- BOLU °C, 2°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
- KARABÜK °C, 5°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
- SİNOP °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ZONGULDAK °C, 6°C
- Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Rüzgarın Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ARTVİN °C, 5°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- SAMSUN °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- TOKAT °C, 1°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
- TRABZON °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Muş çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, -4°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
- MALATYA °C, -2°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
- MUŞ °C, -1°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
- VAN °C, 0°C
- Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 4°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- GAZİANTEP °C, 3°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- MARDİN °C, 3°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- SİİRT °C, 5°C
- Parçalı ve çok bulutlu