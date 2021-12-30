31 Aralık Cuma eczaneler açık mı, kaça kadar? Eczanelerin çalışma saatleri...

31 Aralık Cuma eczaneler açık mı, kaça kadar? Eczanelerin çalışma saatleri...

Yılbaşı öncesinde eczanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki eczaneler 31 Aralık Cuma günü açık mı, kaçta kapanıyor? İşte eczanelerin çalışma saatleri...

Yılın son günü 31 Aralık bu yıl cuma gününe denk geliyor. Vatandaşlar ise bu tarihte bazı yerlerin açık olup olmadığını merak ediyor.

Eczaneler de vatandaşların sıkça uğradığı yerler arasında yer alırken, 31 Aralık Cuma günü açık mı kapalı mı olacak araştırılıyor.

Mesai saatleri resmi tatillere göre değişen eczaneler, nöbet sistemiyle de hizmet veriyor. Peki 31 Aralık Cuma eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

31 ARALIK CUMA ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler, resmi tatiller dışında hafta içi saat 09:00 ve 19:00 saatleri aralığında hizmet veriyorlar. 31 Aralık tarihinde eczaneler hizmet vermeye devam edecek

1 Ocak yılbaşı tatili resmi tatil olduğu için nöbetçi eczaneler hizmet verecek.