31 Aralık yarın eczaneler açık mı? 31 Aralık Cumartesi günü eczaneler kaça kadar çalışıyor?

31 Aralık yarın eczaneler açık mı? 31 Aralık Cumartesi günü eczaneler kaça kadar çalışıyor?

Resmi tatillerde eczaneler kapalı oluyor ve nöbetçi eczane listeleri paylaşıyor. Peki 31 Aralık'ta eczaneler açık olacak mı? Cumartesi günü eczaneler kaça kadar çalışacak?

Yılbaşı gününe kısa bir zaman kaldı. 1 Ocak resmi tatil olarak belirtildi. Bu yıl 1 Ocak Pazar gününe denk geliyor.

Yılbaşının resmi tatil olması sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlar izin yapıyor. Eczanelerin çalışma saatleri ise merak konusu.

Eczaneler, pazar günleri dışında her gün saat 09:00 ile 19:00 arasında hizmet veriyor. Resmi tatillerde de kapalı olduğu biliniyor.

Ancak 31 Aralık resmi tatil olarak belirtilmedi. Bu durumda 31 Aralık’ta eczanelerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

31 Aralık'ta eczaneler açık mı?

31 Aralık 2022 Cumartesi günü eczaneler saat 09:00 ile 19:00 arasında hizmet vermeye devam edecek.

Ancak 1 Ocak Pazar gününe denk geldiği ve resmi tatil olduğu için eczaneler kapalı olacak.