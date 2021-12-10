31 Aralık yılbaşı resmi tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?

31 Aralık yılbaşı resmi tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?

Yılbaşına sayılı günler kala, yılın son ayı ve son günü olan 31 Aralık resmi tatil mi merak ediliyor. Çalışanlar ve öğrenciler, 31 Aralık hangi gün, resmi tatil mi yoksa yarım gün mü araştırıyor.

2022 yılına sayılı günler kala yılbaşı heyecanı da arttı...

Vatandaşlar, yılbaşının resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. 31 Aralık gününe plan yapacak olanlar, "31 Aralık tatil mi, yarım gün mü" sorusuna yanıt arıyor.

Her yıl farklı bir güne denk gelen yılbaşı 2021 yılında hangi gün kutlanacak sorusu da merak konusu.

Peki 31 Aralık 2021 resmi tatil mi? Yılbaşı tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık hangi güne denk geliyor? İşte yanıtları...

31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

Yılbaşı gecesinin olduğu akşam tatil mi diye merak edenlere resmi tatil olmadığını ve tatil yapmak istiyorsanız ek izin almanız gerektiğini belirtelim.

31 ARALIK HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu sene 31 Aralık Cuma gününe denk geliyor.